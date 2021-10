Eséssel búcsúztatták a hetet az amerikai indexek

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az OTP nemrég aktualizálta a PannErgy értékelését, és beépítette a makrokörnyezetben a közelmúltban bekövetkezett változásokat, valamint a PannErgy legfrissebb bejelentéseinek hatásait is - a új célár 1 450 forint lett, ami mintegy 4,5 százalékkal magasabb az előzőnél és közel 60 százalékkal magasabb a szerdai záróárfolyamnál, ennél fogva remekül teljesített már tegnap is a részvény. Ma azonban

valóságos rali indult a papírnál, jelenleg 7,9 százalékos a plusz.

Ugyancsak remek teljesítményt láthatunk a Gloster részvényénél, jelenleg 5,8 százalékos a plusz. Az informatikai cég növekedéséről és a magyar informatikai szférában rejlő befektetési lehetőségekről szól egyébként a következő Portfolio Klub, október 14-én.