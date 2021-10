Új csúcson a magyar tőzsde, érkezik a legújabb inflációs adat – mire lehet ma számítani?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Talán a hullámvasút a legjobb szó arra, amit ezen a héten a tőzsdéken eddig láttunk, ami részben annak tudható be, hogy a befektetőket aggasztotta az energiaárak emelkedése és az amerikai adósságplafon kérdése. A tegnapi napra mindkét faktor hatása valamelyest enyhülni látszott, hiszen egyrészt az európai gázárak jelentősen csökkentek azt követően, hogy Putyin megnyugtatta a piacot azzal a kijelentésével, hogy Oroszországnak az árak stabilizálása érdekében több gázt kellene szállítania Európába. A másik kardinális kérdésben szintén történt előrelépés, hiszen az amerikai szenátus vezető republikánusa kijelentette, hogy pártja támogatná a szövetségi adósságplafon decemberig történő kitolását, amivel enyhültek a befektetők azon aggodalmai, hogy az USA hitelcsődöt jelenthet. Összességében tehát a hét második felére javult a hangulat a tőzsdéken, a vezető európai részvényindexek is jól teljesítettek a csütörtöki kereskedésben, a BUX ráadásul új történelmi csúcson is zárt. Ma az ázsiai tőzsdék ugyancsak jól teljesítettek, míg a határidős részvényindexek állása alapján kedvező hangulatú piacnyitás jöhet Európában. Ma érkezik itthon a szeptemberi inflációs adat - ez alapján megtudhatjuk, hogy tovább gyorsult-e az áremelkedés Magyarországon. Az infláció már így is magas, 4,9% volt augusztusban, és a Magyar Nemzeti Bank már nyár elején elkezdte a monetáris szigorítást.