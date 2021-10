Nincs megállás, tovább drágul a földgáz

Továbbra is jelentős árfolyammozgásokat tapasztalhatunk az energiapiacon, ma is egészen hektikusan alakul a gáz ára az európai gázpiacon, a holland TTF tőzsdén reggel közel 8 százalékos pluszban is állt a novemberi határidős árfolyam, jelenleg 100,8 eurón áll a jegyzés.

A földgáz európai árának napon belüli alakulása a holland TTF gáztőzsdén szerdán