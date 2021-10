Úabb rekord a magyar tőzsdén, folytatódik az energiaválság – mire lehet ma számítani?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kisebb kilengések mellett jellemzően emelkedést láthattunk az európai tőzsdéken tegnap, a BUX index is pluszban tudta zárni a napot és ezzel új csúcsra jutott a börze, elsősorban az OTP és az energia-kapcsolt részvények remek teljesítményének köszönhetően láthattunk emelkedést. Ugyancsak jó teljesítményt láthattunk az amerikai tőzsdéken is, miután a vártnál jobb számokkal indult a banki gyorsjelentési szezon, mind a JPMorgan, mind a BlackRock teljesítménye felülmúlta az elemzői várakozásokat. Ma is érkeznek fontos negyedéves számok, többek között a Wells Fargo és a Citigroup teszik közzé gyorsjelentéseiket. Árnyalja azonban a képet, hogy a friss inflációs adatok a várakozásoknál magasabbak lettek az USA-ban, hiszen a fogyasztói árak szeptemberben 0,4 százalékkal emelkedtek augusztushoz képest a várt 0,3 százalékos emelkedés helyett. Mindemellett továbbra is tart az energiaválság, enyhítő körülmény lehet azonban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy moszkvai konferencián úgy fogalmazott, hogy ha az európaiak több gáz szállítást kérnek, akkor a nehézségek ellenére az oroszok ezt teljesíteni fogják. Az ázsiai tőzsdék ma leginkább jól teljesítettek, a határidős indexek állása alapján ugyancsak kedvező hangulatú piacnyitás jöhet ma Európában.