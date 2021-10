Érdekes tranzakció a magyar Telenor anyacégénél

A magyar Telenort is tulajdonló cseh befektetési csoport, a PPF kisebbségi részesedést adott el infrastruktúra-szolgáltató vállalatában, a CETIN-ben.

A PPF cseh befektetési csoport megállapodott a CETIN távközlési infrastruktúra-csoportban lévő 30 százalékos részesedésének eladásáról a szingapúri GIC befektetési alapnak - közölte a PPF hétfőn. A PPF megtartja a fennmaradó 70 százalékos részesedést, közölte a társaság.

A PPF távközlési vállalataival jelenleg hat országban van jelen, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Szerbiában, Montenegróban és Bulgáriában, ezek közül négyben, Csehországban, Magyarországon, Szerbiában és Bulgáriában a CETIN infrastruktúra szolgáltatóval is. A PPF piaci részesedése ezekben az országokban 26 és 41 százalék között alakul.

A CETIN a cseh O2-t, valamint a magyar, a szerb és a bolgár Telenort is kiszolgálja.

Forrás: PPF

A 4iG idén augusztus végén jelentette be, hogy távközlési szuperholdingot hoz létre a magyar állammal, és az Antenna Hungária többségi tulajdonosa lehet. A távközlési szuperholding létrehozásával, és azzal, hogy a 4iG többségi tulajdonosa lehet az Antenna Hungáriának, a 4iG közvetve tulajdonrészt szerez a Telenorban is, hiszen az Antenna Hungáriának 25 százalékos részesedése van a magyar Telenorban, de nem csak a Telenor Magyarországban, hanem a Telenor Real Estate-ben, és a CETIN Hungary-ben is.

Arról, hogy mi a PPF terve a régiós távközlési eszközeivel, és mit terveznek a magyar Telenorban lévő többségi tulajdonrészével, itt írtunk részletesen.

