Megszólalt az elemző: ez az egyik legkomolyabb érv a bitcoin mellett, ami sokak figyelmét elkerülhette

Nemsokára elstartolhat az első amerikai, tőzsdén kereskedhető bitcoin-alap, a ProShares Bitcoin Strategy ETF, amennyiben az amerikai tőzsdefelügyelet is rábólint a történetre. Az októberben (vagy kriptokörökben "Uptober") remekül teljesítő kriptovaluta egyébként szinte már karnyújtásnyira van az áprilisban elért történelmi csúcsától, míg idén 113,6 százalékot szárnyalt eddig a jegyzés.

A kifejezetten optimista légkörben megszólalt a Bianco Research elemzőcég igazgatója, James Bianco - a szakember a Twitteren hívta fel a figyelmet egy körülményre, ami szerinte

bár sokak figyelmét elkerülhette, az egyik legkomolyabb érv lehet a bitcoin mellett.

Ahogy a tweetben is olvasható, a bitcoin blokklánc számítási teljesítményének (ún. hash rate) közel 50 százaléka kényszerült áttelepülni egy másik országba pár hónap leforgása alatt,

és mindez úgy történt, hogy senki nem vette észre

- emelte ki Bianco. Az elemző szerint ez a körülmény azt bizonyítja, hogy a bitcoin egy "hihetetlenül ellenálló rendszer", emellett úgy vélekedett a szakember, hogy ez a felismerés is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jegyzés ismét 60 ezer dollár fölé kerüljön.

1/2Nearly 50% of the hash rate of the bitcoin blockchain, pulled the plug, packed up, and relocated to another country in a few months. And no one noticed!It signals an incredibly resilient system. I believe this realization is contributing to BTC above $60k again? pic.twitter.com/742x8GKu9P