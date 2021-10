Fontos bejelentés érkezett, elpattant a Gloster árfolyama

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nemrég jött a bejelentés, hogy a Gloster és a Minero IT Hungary Kft. tulajdonosai szerződést kötöttek a Minero IT többségi tulajdonrészének adásvételéről. A tranzakció célja a vonatkozó közlemény szerint az, hogy a társaság magyar fejlesztő csapata tudását és kapacitását tovább bővítve a jelenleginél is több, nagy hozzáadott értékű, innovatív, high-tech fejlesztést tudjon beszállítani az európai járműiparba. A Gloster eddigi legnagyobb akvizíciójának bejelentését kirobbanó örömmel fogadták a befektetők, valóságos rali indult a részvénynél.