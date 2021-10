Véget ért a téli álom? - Felrobbant két mémrészvény

Valóságos ralit láthattunk tegnap két, a korábban látott kisbefektetői őrület során is felkapott mémrészvénynél: mind a kanadai kannabiszcég Tilray, mind a szoftvergyártó BlackBerry jegyzése szárnyalt a nap második felében, a remek teljesítményt azonban nem csak technikai tényezőkkel, hanem mindkét cég esetében fontos hírekkel is lehet indokolni.

Felébredtek a kisbefektetők

Komoly ralit láthattunk két, a kisbefektetői short squeeze-őrület során is felkapott mémrészvénynél a tegnapi kereskedésben: mind a kannabisszal foglalkozó Tilray, mind a szebb napokat is látott szoftvercég BlackBerry jegyzése valósággal szárnyalt a nap második felében, a korábban látott hasonló dinamikájú ralikkal szemben azonban mindkét vállalat esetében be tudunk számolni fontos, a vállalatok fundamentumait és megítélését is nagyban befolyásoló hírekről. Ezek tükrében minden bizonnyal számos, pozíciójában súlyos mínuszokkal bennragadt kisbefektetőnek

úgy kellett a tegnapi rali, mint egy falat kenyér.

Mind a Tilray, mind a BlackBerry esetében elképesztő volumen mellett zsákolták a részvényeket - a kannabiszcégnél az elmúlt 30 nap átlagos forgalmánál 3,8-szor nagyobb értékben cseréltek gazdát a papírok, míg a Blackberry esetén ez a szorzó 3,6. Ami pedig a kisbefektetői aktivitást illeti, a hírhedt wallstreetbets-es subredditen közzétett statisztika alapján

a két mémrészvény azonosítója volt messze a legtöbbet emlegetett ticker a felületen.

Forrás: reddit.com

De mégis miért kapták fel ismét a közelmúlt két sztárját?

Tilray

A Tilray egy friss bejelentés szerint átalakította a vezetőségét és a Bacardi korábbi cégvezérét, Blair MacNeil-t nevezte ki a vállalat elnökévé. MacNeil fogja felügyelni a Tilray orvosi és rekreációs célú kannabisz üzletágának értékesítését, marketingjét és a működését. Ugyancsak jót tett a kisbefektetői hátszél mellett az is, hogy kifejezetten jó napja volt tegnap a kannabisz szektornak, olyan versenytársak, mint például a Canopy Growth és a Cronos Group is több, mint 8 százalékkal kerültek feljebb, de ugyancsak remekül teljesített az Aurora és az Organigram részvénye is.

De az emelkedést a kisbefektetői "rohamnak" is köszönhetően magasan a Tilray vezette, a részvény végül 15,8 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

BlackBerry

A Blackberrynél is történt fontos esemény, az amerikai vállalat ugyanis sikeresen jegyeztetett be szabadalmat a leltárkezelő rendszerével kapcsolatban. Utoljára 2017-ben tudtak szabadalmat elfogadtatni a cégnél, ennél fogva a friss hír valóban nagy jelentőségűnek mondható.

Ahogy azt a kereskedési volumen alakulásából és a wallstreetbets-es említések számából is láthattuk, rendesen rá is haraptak a kisbefektetők a részvényre, ami végül 14,1 százalékos pluszban fejezte be a tegnapi kereskedést.

