Eszméletlen mennyiségű pénz áramlik az új amerikai bitcoin alapba

A vártnál is nagyobb befektetői érdeklődés övezi az első, amerikai tőzsdén jegyzett bitcoin határidős befektetési alapot, a forgalom szűk másfél nap kereskedés után már meg is haladta az egymilliárd dollárt. A bitcoin ETF-et övező elképesztő lelkesedés új történelmi csúcsra repítette a legjelentősebb kriptovalutát, és ez még nem minden: a befektetők két másik kibocsátásról is várhatják a bejelentéseket, ezen határidős alapok kereskedése várhatóan a következő héten indulhat el.