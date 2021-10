Itt a Trump-hatás, avagy hogy duplázd meg a pénzed egy nap alatt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Még múlt szerdán Donald Trump egy saját internetes közösségi hálózat elindítását jelentette be, az új médiacéget tőzsdére is viszi a volt elnök, mégpedig egy biankó társaságon keresztül. A Trump Media & Technology Group a Digital World Acquisition nevű SPAC-el egyesül, a hír hatására elképesztő rali indult a biankó vállalat részvényénél - már csak az a kérdés, hogy mit lehet tudni a cégről, mik a tervek és a kilátások? Egyébként korántsem ez az egyetlen részvény, aminek az árfolyamát a kisbefektetők megmozgatták a mögöttünk álló órákban-napokban, komoly rali alakult ki több, Donald Trump személyével kapcsolatba hozható cég papírjánál is.