Történelmi csúcsról emelkedik a magyar tőzsde, izgalmas sztorikból sincs hiány

A többnyire kedvező gyorsjelentések mellett az optimista befektetői hangulathoz hozzájárult a múlt héten a csőd szélén álló Evergrande-al kapcsolatos pozitív hír, miszerint a mélyen eladósodott vállalat képes lesz kamatot fizetni a kötvénytulajdonosoknak a türelmi idő lejárta előtt. A múlt hét nagy sztorija egyértelműen az első, amerikai tőzsdéken kereskedett határidős bitcoin befektetési alap (ETF) bevezetése volt, az ETF körüli befektetői izgalom közepette új történelmi csúcsra is került a bitcoin, bár azóta valamelyest visszakorrigált a kriptovaluta. Az ázsiai tőzsdék ma többnyire jól teljesítettek, kisebb emelkedéssel nyitottak a vezető európai tőzsdék. Történelmi csúcsról emelkedik a magyar tőzsde is, emellett izgalmas sztorikból sincs hiány, a csütörtökön debütáló Nap részvénye ma is ralizik a kereskedésben.