Történelmi csúcsról fordult le a magyar tőzsde, izgalmas sztorikból azonban nincs hiány

A múlt hét nagy sztorija egyértelműen az első, amerikai tőzsdéken kereskedett határidős bitcoin befektetési alap (ETF) bevezetése volt, az ETF körüli befektetői izgalom közepette új történelmi csúcsra is került a bitcoin, bár azóta valamelyest visszakorrigált a kriptovaluta. Az ázsiai tőzsdék ma többnyire jól teljesítettek, kisebb emelkedéssel nyitottak a vezető európai tőzsdék, ez a déli órákban is kitart. Történelmi csúcsról korrigál azonban a magyar tőzsde, ennek ellenére izgalmas sztorikból nincs hiány, a csütörtökön debütáló NAP részvénye például ma is ralizik a kereskedésben.