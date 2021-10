Ezekbe a kriptovalutákba fektet Elon Musk

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója tegnap elmondta, hogy a kriptovaluta-térben a bitcoin, a dogecoin és az ethereum a három egyedüli kriptopénz, amikkel személyesen rendelkezik. Emellett egy történetet is megosztott arról a milliárdos, hogy miért kezdett eleinte érdeklődni az "emberek kriptója" iránt.

A milliárdos Elon Musk, a SpaceX és a Tesla cégvezére gyakran tweetel a különböző kriptovalutákról, és ezzel láthatóan hatással is van azok árfolyamának alakulására. Mostanában az egyik legszembetűnőbb példát erre a jelenségre a shiba inu nevű altcoinnál láthattuk, a kripto árfolyama többször is megugrott, miután Musk egy-egy képet posztolt shiba inu kiskutyájáról (Flokiról) a Twitteren.

Tegnap azonban Musk tiszta vizet öntött a pohárba és elmondta, hogy nem rendelkezik shiba inu coinokkal,

továbbra is csak bitcoin, ether és dogecoin van a portfóliójában.

"Ahogy már korábban is mondtam, ne fogadjatok nagy összegben a kriptókra!" - tweetelte Musk, hozzátéve, hogy szerinte az igazi értéket a termékek gyártásában és szolgáltatások nyújtásában lehet tetten érni, nem pedig a pénz bármilyen formában.

Out of curiosity, I acquired some ascii hash strings called “Bitcoin, Ethereum & Doge”. That’s it. As I’ve said before, don’t bet the farm on crypto! True value is building products & providing services to your fellow human beings, not money in any form. — Elon (Musk) October 24, 2021

Musk egyébként még júliusban a "The B-Word" konferencián is megerősítette, hogy a kripotvaluták közül rendelkezik bitcoinnal, etherrel és dogecoinnal. A két legjelentősebb kriptovaluta jegyzése valósággal szárnyalt a mögöttünk álló hetekben, az első, amerikai tőzsdére bevezetett határidős bitcoin ETF apropóján új történelmi csúcsot is elért a napokban a bitcoin és az ether is.

Amikor megkérdezték Musktól, hogy miért rajong a dogecoinért, egy olyan kriptopénzért, amely egy 2013-ban viccből készült népszerű mém alapján jött létre, Musk azt mondta, hogy szereti a kutyákat, a mémeket és azt, hogy a dogecoin nem veszi magát túl komolyan.

Vasárnap pedig egy személyes sztorit is közölt a kriptóval kapcsolatban; a cégvezér elmondása szerint azután jött rá, hogy a dogecion a "nép kriptója" lehet, hogy hallotta a Tesla gyártósorain meg a SpaceX mérnökeitől, hogy a beosztottai a kriptóról beszélnek és rendelkeznek doge-val.

... Ők nem pénzügyi szakértők vagy Szilícium-völgyi fejlesztők. Ezért döntöttem úgy, hogy támogatom a doge-t, úgy éreztem, hogy ez az emberek kriptója

Lots of people I talked to on the production lines at Tesla or building rockets at SpaceX own Doge. They aren’t financial experts or Silicon Valley technologists. That’s why I decided to support Doge – it felt like the people’s crypto. — Elon (Musk) October 24, 2021

Bár Musk elmondta, hogy jelenleg nem áll kapcsolatban a doge fejlesztőivel, az év során többször is említette, hogy együtt dolgozik velük. Musk még azzal is viccelődött, hogy a dogecoin lehet a jövő tartalékvalutája.

"A lényeg az, hogy a dogecoin viccből lett kitalálva tulajdonképpen azzal a céllal, hogy kigúnyolja a kriptopénzeket" - mondta még májusban a TMZ-nek.

A sors pedig szereti az iróniát. Mi lenne a legironikusabb kimenetel? Ha a viccnek indult valuta valójában valódi valuta lesz

Címlapkép: Getty Images