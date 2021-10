Diófa: tovább folytatódhat a piaci rali

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Októberben gyakorlatilag a tükörképét láthattuk a szeptemberi eseményeknek. A Szenátusnak sikerült egy átmeneti megoldással megemelni a szövetségi hitelplafont, a törvényhozók egyre közelebb kerültek Joe Biden családtámogatási csomagjának paramétereit illetően, a befektetők körében pedig a szeptemberi aggodalmakat követően egyre elterjedtebbé vált az a nézet, miszerint a kínai vezetőség erős kontrolljának köszönhetően az Evergrande potenciális csődje nem fog pénzügyi válsághoz vezetni az ázsiai országban. Ezen fejleményeknek köszönhetően a szeptemberi majdnem 6%-os korrekcióból sikerült felállnia az amerikai részvénypiacnak, az S&P 500 Index pedig új rekord csúcsra emelkedett.

A jövő év szempontjából a főbb trendek azonban továbbra is változatlanok. Amerika gazdasága még mindig dübörög, a munkaerőpiac egyre csak szűkül, a kiugróan magas infláció pedig egyre szélesebb körben jelentkezik. Ezen trendeket reflektálva a közép és hosszú hozamok tovább folytatták emelkedésüket október folyamán, ami a közelgő monetáris szigorításnak köszönhetően még a jövőben is folytatódhat. Míg márciusban az elemzői konszenzus és a piaci szereplők 2024-re tették az amerikai kamatemelési ciklus megkezdését, mostanra már kettő 25 bázispontos emelésre számítanak 2022 második felében.

Középtávon a részvénypiacnak nem feltétlenül jelent nagy problémát a hosszú hozamok ismételt emelkedése, hiszen a Federal Reserve monetáris politikája továbbra is rendkívül laza, a gazdaság erős, így a közelgő kedvező szezonalitásnak köszönhetően tovább folytatódhat az októberi rali. Egyrészt az elmúlt 12 év tapasztalata alapján novemberben kiemelkedően magas a vállalati részvény visszavásárlások értéke, ami jelenleg a részvények iránti kereslet egyik legfontosabb meghatározója. Másrészt az amerikai aktívan kezelt részvény befektetési alapok közel negyedének októberben ér véget a fiskális év, amit jellemzően a készpénz állomány megnövelése szokott megelőzni. Ennek köszönhetően novemberben ismét nagyobb mennyiségű tőke áramolhat a részvénypiacokba az alapkezelői szektorból is.

A rövidtávú szezonalitást ellensúlyozza a hosszabb távon meglehetősen aggasztó extrém értékeltség és befektetői pozícionáltság, illetve a közelgő jegybanki szigorítás, így egy közepes kockázatvállalású és középtávra szóló portfólió esetében nem most kellene megemelni a részvénykitettséget. Ugyanakkor a kedvező szezonalitást úgy is ki lehet használni, ha az amerikai részvényhányadot a fejlődő piac rovására emeljük meg. A jegybanki szigorítás illetve a kínai gazdaság lassulása amúgy is sokkal nagyobb károkat tud okozni a fejlődő részvények tekintetében, mint a fejlett piacokon, így az 5%-os fejlődő piaci kitettséget az amerikai részvényhányad javára lehet allokálni. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.