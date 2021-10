MKB-Pannónia: itt a Mikulás-rali

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MKB-Pannónia Alapkezelő írását olvashatják:

"A pandémia negyedik hulláma a vártánál kedvezőbben alakul a fejlett országokban a magas átoltottság miatt, így a korábban vártnál kisebbek lehetnek a gazdasági károk és erre utalhat az energia árak szárnyalása is, illetve október végén indult gyorsjelentési szezon a felfokozott várakozásokhoz képest is jobban indult. Ezzel az inflációs nyomással szemben az amerikai jegybank fokozatosan eltolódó monetáris szigorítása a laza költségvetési politikával karöltve az év hátra levő részében további vételi támaszt fog nyújtani a kockázatos eszközök piacán, ami a klasszikus Mikulás-rali folytatódására utal. Ebben a vártnál gyorsabban növekvő és számot tevő inflációs nyomással szembenéző gazdasági környezetben a reáleszközök, úgymint részvények, ingatlanok és árupiaci eszközöket felülsúlyozni kell, és alulsúlyozni a kötvény és pénzpiaci típusú eszközöket. Vagyis érdemes a portfólióban kockázatos részvényeszközök súlyát tovább emelni a pénzpiaci eszközök és a hosszú kötvények kárára az év hátra levő részében. Ezen piacok közé tartozik a fejlődő részvények, ezen belül is a közép-kelet-európai és a nyersanyag kapcsolt országok, úgymint a magyar, lengyel, orosz részvénypiacok.

Az amerikai gazdaság remek teljesítménye és az inflációs nyomás miatti amerikai hozamemelkedés komoly vételi erőt generál az amerikai deviza piacán, ami várakozásaimhoz képest meglepően erősnek bizonyult az elmúlt hónapokban. Az erős amerikai dollár és az emelkedő kamatkörnyezet ezért volatilissé teheti a fejlődő piacokat, így a piaci korrekciók kecsegtető beszállási pontokat jelentenek majd a kockázatot növelni szándékozók számára.

A közép-kelet-európai piac a felpörgő nyugat-európai fogyasztás, a gyorsuló exportnak és magas átoltottságnak köszönhetően kiemelkedően jól teljesíthet az év hátra levő részében. Emellett relatív értékeltsége is kedvezően változott az elmúlt időszak fejlett piaci részvényár emelkedés következtében, így érdemes nagyobb tétet rakni erre a régióra. A hosszabb távon gondolkodóknak a következő időszakban továbbra is tartaniuk érdemes a magas részvénysúlyú, kockázatos portfóliót."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.