Tovább pörög a gyorsjelentési szezon, ma már a magyar tőzsde is kinyit – mire lehet számítani?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kifejezetten jó hangulatban indult a hét Európa vezető börzéin, feljebb tudott kerülni tegnap többek között a német, a francia és a brit tőzsde is, míg a magyar piac zárva tartott a halottak napja miatt. A koronavírus-helyzet alakulása mellett elsősorban a harmadik negyedéves vállalati gyorsjelentésekre figyelhetnek a héten a befektetők, egyelőre többnyire kedvező számok érkeztek - a Ryanair például a mögöttünk álló három hónapban lett 2019 utolsó negyedéve óta először nyereséges. A gyorsjelentési szezon kibontakozása mellett az energiaválság alakulása és az ellátási láncok fokozódó nehézségei azonban továbbra is komoly bizonytalansági tényezőknek számítanak a befektetők számára. Jó hangulatú kereskedést láthattunk a tengerentúli tőzsdéken is tegnap, a befektetők a Fed holnap esti kamatdöntésére figyelhetnek elsősorban a héten. Az ázsiai tőzsdék ma többnyire jól teljesítettek, a határidős indexek állása alapján azonban kedvezőtlen hangulatú piacnyitás jöhet ma Európában.