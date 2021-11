Számlanyitás kezdő tőzsdézőknek 2022: kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkük a tőzsdézéshez

Cikkünk elsőrendű célja elnavigálni a kezdő kereskedőket a számlanyitástól az egyes befektetési lehetőségek megismeréséig a tőzsde lebilincselő világában. Összeszedtünk minden információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetést és kerüld el a kezdő tőzsdéző tipikus hibáit. Ezen információk birtokában a kezdeti szárnypróbálgatás után, akár belőled is a tőzsdeparkett ördöge lehet.

Folyton, folyvást halljuk az ismerőseinktől, hogy milyen befektetésekkel mekkora hozamokra tettek szert, mi meg csak magunkban bosszankodunk, hogy erről is, meg arról is lemaradtunk, de a zár nyitja a mi kezünkben van.

Félreértés ne essék a tőzsde kerítése sem kolbászból van, vannak kockázatok, buktatók, de tanulással, elhivatottsággal bárki belevághat.

Kiből lehet tőzsdéző?

A jó hír, hogy bárkiből! Manapság a tőzsdézés minden halandó számára elérhető, nem kell szakembernek lenned, sőt külön páncéltermet sem kell bérelned a bankban, elegendő egy számítógép, vagy egy telefon és egy kényelmes fotel.

Miért fontos a pénzügyi tudatosság?

A tőzsdei, befektetési termékek ismerete a pénzügyileg tudatos ember egyik ismérve. A pénzügyi tudatosság azt is jelenti, hogy a hozam kockázat ismeretében a megfelelő terméket tudjuk kiválasztani magunknak. Kockázatmentes megtakarítás az állampapír, ahol jelenleg az infláció sok esetben magasabb, mint a hozam. A hosszú távú magas hozam elérése a tőzsdei befektetéssel lehetséges. Ha pár év múlva például biztosan szükséged lesz a pénzedre, akkor a kockázatmentes állampapír lehet a jobb választás, míg, ha 15-20 évben tudsz gondolkodni, akkor már a tőzsdei befektetés lehet a nyerő. Hosszú idő alatt a kamatos kamathatás is nekünk dolgozhat, vagyis az újra befektetett hozam is növeli a tőkét. A pénzügyileg tudatos befektető kihasználja ezt a jelenséget, ami a turbót jelenti számára.

Hogyan tehetünk szert megtakarításra tőzsdézésből?

A tőzsde szó hallatán legtöbbünknek valószínűleg az ikonikus filmekben látott New York-i értéktőzsde emeletén nadrágtartóban egymást túlharsogó fifikás brókerek jutnak eszükbe. Ki ne emlékezne az azóta már legendássá vált, örök érvényű idézetre a Tőzsdecápák című filmből:

A legértékesebb árucikk, amit ismerek, az információ.

És milyen igaza van! Ezért hoztuk létre Portfolio Oktatóközpontunkat.

Mielőtt egyáltalán a tőzsdei számlanyitás kósza gondolatával foglalatoskodnánk, van néhány teendőnk tanulási fronton, de van egy jó hírünk a Portfolio szakképzett csapata itt van, hogy segítsen.

Legyen szó akár lakáscélú megtakarításról, nyugdíjcélú megtakarításról, vagy megtakarításról gyermekeink számára mi segítünk eligazodni a tőzsdei terminus technicusok ágas-bogas labirintusában.

Oktatási programunkat úgy állítottuk össze, hogy mindenki megtalálja a tudásszintjéhez és elképzeléseihez igazodó előadást.

Mi a tőzsde, hogyan a működik a tőzsde, kik a piaci szereplők?

Előadásainkon ezekre a tőzsdei alapokra mind megleled a választ, ezek után tehetjük egyáltalán sebességbe az autót, és foglalkozhatunk olyan témákkal, hogy mi a különbség a tőzsdézés és a befektetés között, milyen platformot érdemes választani, milyen megbízástípusok vannak, vagy éppen hogyan tartsd kézben az ügyleteid kockázatát.

Kezdő tőzsdézőknek szóló webináriumaink megalapozzák a tudásodat: beszélünk a tőzsdei piacok működéséről, a kereskedés pszichológiájáról, valamint azokról a tényezőkről, amelyek hosszú távú nyereséget biztosíthatnak.

Mibe fektessem a pénzem?

Ha már a tőzsdei alapokat kipipáltuk, érdemes eldöntenünk, hogy mi lesz a tőzsdei pályafutásunk főcsapásának iránya, avagy rövidtávú kereskedés vagy hosszú távú befektetés.

Ehhez a döntéshez elsősorban érdemes ismernünk saját személyiségünket, milyen a stressztűrő képességünk, szeretjük e az izgalmakat, vagy inkább lassú víz partot mos típusok vagyunk. Az érzelmi paraméterek mellett, olyan praktikus tényezőket kell még figyelembe vennünk, hogy mekkora tőkét szánunk a projektre, mennyi időnk van rá, milyen gyakorisággal tudnunk rápillantani a kereskedési felületünkre és főleg, mi a célunk. Nyugdíj célú megtakarítás, lakásvásárlás, gyűjtünk gyermekeink iskoláztatására, vagy rendszeres jövedelemkiegészítésben gondolkodunk?

Milyen hosszú távú befektetési formák érhetőek el?

Ha a hosszú távú befektetés mellett döntünk, akkor sem fogunk szűkölködni a lehetőségekben, ott van az ingatlanbefektetés, vagyis a REIT-ek. A REIT-ek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az ingatlan részvényeit megvásárolják, és a vagyonkezelői ingatlanokat hozzáadják portfólióikhoz.

Egy másik népszerű mozaikszó, amit gyakran hallunk, de ritkán tudjuk, hogy pontosan mit takar az ETF. Az ETF-ek Warren Buffett kedvenc termékei, a tőzsdén kereskedett passzív befektetési alapok, a hosszú távú rendszeres befektetés alfái és ómegai.

Az alacsony kockázatvállalású befektetők Mekkája az állampapír befektetések világa. Azoknak ajánljuk, akiknek a befektetés biztonsága az elsődleges szempont, mivel az állampapírok vásárlásakor a befektetett összeg kamatokkal történő visszafizetését az állam garantálja.

A nyugdíjcélú megtakarítás szintén nem a gyors meggazdagodás felé vezető sárga kikövezett út, de a számos állami támogatás jócskán megnöveli ez elérhető hozamot.

Végezetül ne feledkezzünk meg az örök és megunhatatlan slágerről, vagyis az arany befektetésről.

Melyek a legnépszerűbb rövid távú befektetések?

A rövid távú tőzsdei kereskedés egyik legközkedveltebb módja a részvény adás-vétel. A részvények tulajdonjogot megtestesítő értékpapírok. Ha egy cég részvényébe fektetsz be, akkor tulajdonképpen annak a résztulajdonosává válsz és két módon juthatsz nyereséghez, egyrészt az árfolyam növekedésből adódóan, másrészt osztalékból.

A legnagyobb forgalmat lebonyolító piac a devizák piaca. A Forex az árfolyamok mozgásáról szól: ha megvásárolsz egy devizát, akkor a másikat automatikusan eladod. A fizetőeszközök értéke éppen ezért folyamatosan változik. A profit érdekében ezt az árfolyamingadozást kell meglovagolnod. Előnye, hogy akár vételi pozícióval is indíthatod az ügyletet, hátránya, hogy kockázatos.

Végezetül, azoknak, akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól ott vannak a mostani slágertermékek a kriptovaluták. A kriptovaluta digitális készpénz, mely fizetésre használható, de nem központi bank által kibocsájtott, ezáltal a célja a régi hagyományos bankrendszertől való függetlenedés. Nagyot lehet rajta szakítani, de ugyanakkorát bukni, úgyhogy csak óvatosan!

Milyen technikai feltételek szükséges a tőzsdézéshez?

Manapság az adásvétel online történik, ezzel el is jutottunk következő programpontunkhoz a tőzsdézés színteréhez, más néven a platformhoz.

Számtalan tőzsdeplatform érhető el manapság, a kiválasztásnál ragaszkodjunk az alábbi szentháromsághoz: megbízhatóság, gyorsaság és testreszabhatóság. Mindenféleképpen olyan szolgáltatót válasszunk, ahol zászlójukra tűzték az ügyfélvagyon védelmét. Nem utolsó szempont, ha a befektetési szolgáltatónk mögött egy patinás bank áll.

Hogyan tudok gyakorolni?

Magára valamit is adó szolgáltatók kínálnak ingyenes demószámlákat, melyek segítségével el tudjuk sajátítani a kereskedés minden csínját-bínját.

A Portfolio Trader által kínált Portfolio Global demószámla 24 ezer kereskedhető termék áll rendelkezésünkre, beépített grafikonrajzolóval.

Mi a tőzsdei számlanyitás menete?

Ha úgy gondoljuk, hogy biztos lábakon állunk az alapokat illetően, illetve a kereskedési platform szakszerű működtetése sem okoz nekünk kihívásokat, megérett az idő a számlanyitásra.

Pár másodperces regisztrációt követően, egy rövid látogatás a bankba és a pénzintézetből kilépve már birtokosai is leszünk a kereskedéshez szükséges belépési azonosítóknak.

Mik a legjobb befektetési lehetőségek?

Ne aggódjatok, számlanyitást követően sem hagyunk titeket magatokra, egyedülálló VIP szolgáltatásunkban a Traderszobában, minden említésre méltó lehetőséget nagy részletességgel kielemzünk, hogy ne maradjatok le semmiről.

Profi, harcban edzett tradereink sorra veszik a legjobb befektetéseket és a legnagyobb potenciált hordozó kereskedési lehetőségeket.

Hogyan kerüld el a kezdő tőzsdézők tipikus hibáit?

A lényeg az egyensúlyban rejlik. A kockázatosabb, ám nagyobb hozamokkal kecsegtető részvényportfóliót a tudatos befektető alacsonyabb hozamokat produkáló, de rizikómentesebb kötvényekkel ellensúlyozza, ha bármely irányban elmozdulás következik be, akkor a jin jang visszaállítására szükség lesz.

Elsőre riasztó kifejezések lehetnek a rebalancing és a diverzifikáció, de nem kell professzionális kereskedőnek lenned ahhoz, hogy portfóliódban megtaláld a legprofitábilisabb egyensúlyt a rövidtávú kereskedési termékek és a hosszú távú megtakarítások között, ám, hogy a legoptimálisabb eredményt érd el, mindenféleképpen szakképzett segítségre lesz szükséged, amit a Portfolio Tanácsadó központ meg is ad a számodra.

Gyere be hozzánk és egy jó kávé mellett tanácsadó csapatunk segít megvalósítani befektetési terveidet!

