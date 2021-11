Nyugdíjra gyűjtők millióit lepte meg egyetlen tollvonással a brit kormány

Mindeddig azok a britek, akik nyugdíjcélú megtakarításokban helyezték el a pénzüket, 55 éves koruk elérésekor rendelkezhettek az addig összegyűjtött megtakarításuk sorsáról, tehát akár a teljes összeget is kivehették. Egy új törvénymódosítás alapján azonban nemcsak, hogy növelték ezt a korhatárt 57 évre, hanem azt a kiskaput is bezárták, hogy más nyugdíjalapokba áttranszferálva a pénzt, megmaradjon 55 éves korban ez a lehetőség – számol be a hírről a Financial Times