Hozameső a magyar befektetéseknél: röpködnek a 30-45%-os hozamok

Valóságos hozamesőt látni a forintos befektetési alapok háza táján: a legjobban teljesítő sorozatok közé 30%-os idei eddigi hozammal be sem lehet kerülni, ezek kivétel nélkül nyersanyagpiaci-, részvény- és abszolút hozamú alapok. A legnagyobb vagyont kezelő sorozatok hozamai is emelkednek, de messze nem ezek hozzák a legtöbb pénzt most a konyhára.