Lefordult a magyar tőzsde, iránykeresés Európában

Ma hajnalban tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Richter, a gyógyszergyártó az elemzői konszenzust felülteljesítő bevételről és adózott eredményről számolt be. A befektetők is méltányolják a remek számokat, jelenleg 0,4 százalékos pluszban van a papír, a piacnyitásban azonban 0,8 százalékos is volt a plusz.