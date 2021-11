142 millió forintnyi összeget nyert bennfentes kereskedéssel, Google-ben külön rákeresett arra, hogy kell ezt csinálni

Bennfentes kereskedéssel és 450 ezer dollárnyi illegális nyerészkedéssel vádolják Amerikában a McKinsey tanácsadó cég egyik volt alkalmazottját – számol be a hírről a Financial Times

Több mint 450 ezer dolláros profitot szerezhetett a McKinsey amerikai partnere azzal, hogy bennfentes kereskedéssel használta ki a többletinformációit a Goldman Sachs egy 2,2, milliárd dolláros akvizíciójáról, amely a GreenSky online hitelezési platform felvásárlásához kötődött.

A vád szerint a 40 éves Puneet Dikshit, a McKinsey New York-i irodájának partnere kihasználta hozzáférését nem publikus információkhoz a Goldman tervezett felvásárlása kapcsán, és a törvényt megszegve nyerészkedett ezekkel. Dikshit ennek érdekében out of the money call opciót kötött (arra fogadott, hogy a mögöttes termék árfolyama emelkedni fog), ez a jog eredetileg a felvásárlási bejelentést követő napokban járt volna le. Ő azonban még a bejelentés reggelén eladta ezt az opciós terméket, ezzel pedig nagyot nyert.

Az ügyészek szerint Dikshit a saját és felesége nevére létrehozott brókerszámlákon kereskedett idén július és szeptember között, ezeken az ügyleteken a vádlott több mint 1800%-os profitot realizált a felvásárlási bejelentést követően.

A bennfentes kereskedés időszakában Dikshit a McKinsey egyik vezető partnere volt abban a csapatban, amely a Goldmannak adott tanácsot a GreenSky felvásárlása kapcsán. A dolgozót szerdán tartóztatták le és két rendbeli értékpapírcsalással vádolják, amelyek külön-külön is akár 20 éves börtönt jelenthetnek. A McKinsey bejelentette, hogy elbocsátotta a bennfentes kereskedéssel vádolt dolgozóját a vállalati szabályok és magatartási kódexek megszegése miatt.

Az ügy pikantériája, hogy Dikshit, a GreenSkyhoz kötődő call opcióknál jelentett gyanús ügyleteket követően a Google-ben keresett rá Rajat Guptára, a Goldman Sachs korábbi elnökére és a McKinsey volt vezetőjére, akit 2012-ben találtak bűnösnek szintén bennfentes kereskedés vádjában.

Sőt, Dikshit még arra is rákeresett a Google-ben, hogy „mi történik egy opcióval akkor, ha a vállalatot felvásárolják”.

