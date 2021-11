A 676 millió dollárért elkelt Macklowe-gyűjtemény minden idők legnagyobb eladási összértékét hozta a Sotheby’s-nek

Debt, divorce and death – azaz adósság, válás és halál. Ez a három „D”, amely miatt leggyakrabban kerülnek óriási magángyűjtemények árverésre. Linda és Harry Macklowe esetében válásuk miatt két, bíróság által elrendelt árverést tartanak a Sotheby’s aukciós termében. Az első november 15-én, hétfő este, New York-ban került megrendezésre. Mind a 35 tétel vevőre talált, így az eladás 588,7 millió dolláros teljes leütési árat hozott, ami közel van a 439,4 millió és 618,9 millió dollár közötti előzetes becsült ár felső határához (a becslések nem tartalmazzák a vevői prémiumot). A díjakkal együtt az est teljes bevétele 676,1 millió dollár volt, ami a Sotheby's 277 éves történetének legértékesebb aukciója, továbbá új rekordokat döntöttek Agnes Martin, Jackson Pollock, Robert Irwin és Michael Heizer művei.

A teljes eladás mögött pénzügyi garancia állt, amely mind a 35 tételre kiterjedt, melyek közül 22-re visszavonhatatlan ajánlatot is tettek. A fedezeteken túl a Sotheby's New York-i eladóterében, a londoni és hongkongi szakemberek és az online licitálók között is élénk verseny alakult ki.

Az est két sztárajánlata, Mark Rothko No.7 (1951) c. alkotására és Alberto Giacometti Le Nez (1947) c. bronzszobrára érkezett. Mindkettőt - 70-90 millió dolláros becsértékkel - ázsiai gyűjtők vásárolták meg. A Rothko-kép nyolc perces versenyt váltott ki kizárólag ázsiai gyűjtők között, és a Sotheby's vezető igazgatója, Patti Wong jegyezte a 77,5 millió dolláros győztes ajánlatot. A díjakkal együtt az ár 82,4 millió dollár lett, ami a művész munkájának második legmagasabb aukciós eredménye.

Mark Rothko: No.7 (1951) Forrás: The Art Newspaper

Giacometti szobrának esetében két licitáló 68 millió dollárra tornázta fel az árat, ahol megrekedt, és végül annál ütötték le, aki telefonon beszélt a hongkongi szakemberrel, Yonnie Fu-val. A díjakkal együtt 78,3 millió dollár lett a vételár. Néhány órával az eladás lezárása után a hongkongi kriptopénz-befektető és NFT (non-fungible token) gyűjtő Justin Sun a Twitteren hozta nyilvánosságra, hogy ő volt a Giacometti nyertes licitálója; később bejelentette, hogy a Le Nez-t az ApeNFT-nek, egy blokklánc-alapú alapítványnak adományozza.

Alberto Giacometti: Le Nez (1947) Forrás: The Art Newspaper

Az este legdrámaibb eredményei a hét- és nyolcszámjegyű becsértékkel rendelkező műveknél születtek. Az Untitled #44 (1974), Agnes Martin (az árverésen szereplő két női művész egyike) fenséges festménye például, amely egy halványkék és vörös csíkok váltakozásából álló kompozíció, gyorsan túllépte a 8 millió dolláros becsértéket, és végül 15,2 millió dolláros leütési áron (17,7 millió dollár, illetékkel együtt) kelt el. Ez az eredmény közel kétharmados növekedést jelent Martin korábbi, 10,6 millió dolláros aukciós rekordjához képest, amelyet a Christie's 2016-os eladásán állított fel.

Agnes Martin: Untitled #44 (1974) Forrás: The Art Newspaper

Jackson Pollock Number 17, 1951 (1951) című műve szintén túlszárnyalta a felső becsértékét (35 millió dollár), és egy kilenc perces licitháborút követően 53 millió dollárért (61,1 millió dollár, illetékkel együtt) talált gazdára. A Pollock-eredmény új aukciós mércét állított fel az absztrakt expresszionista művei tekintetében, felülmúlva ezzel a Christie's 2013-as aukcióján 58,3 millió dollárért eladott Number 19 (1948) című művét.

Jackson Pollock: Number 17, 1951 (1951) Forrás: The Art Newspaper

Az árverés első kétharmadában nagy volt a verseny. Miután azonban a Gerhard Richter nagyméretű Abstraktes Bild (1993) című művéért folytatott hosszadalmas licitháború miatt az ár a 30 millió dolláros becsült ár közelébe került - a mű 28,5 millió dollárért kelt el (33 millió dollár a díjakkal együtt) -, a tételek gyorsabban kezdtek mozogni.

"Néhányunknak vacsoraprogramja van - ma este van a feleségem születésnapja!" mondta Oliver Barker, az aukció vezetője, amikor az árverés a harmadik órájába kúszott. Ennek ellenére nagyobb verseny alakult ki az utolsó tételért, egy 2002-es Mark Grotjahn-festményért, amely a 3 millió dolláros becsértéket felülmúlva 4,7 millió dollárért kelt el (5,6 millió dollárért a jutalékokkal együtt).

A Sotheby's azt nyilatkozta, hogy a 676,1 millió dolláros összbevétel a valaha volt legmagasabb eredményt jelentette az aukciósháznak az egyetlen gyűjtőtől származó művek eladásai között. 2022 májusában a Macklowe-gyűjtemény alkotásainak egy másik csoportját kínálják majd aukción.

Forrás: The Art Newspaper

Címlapkép: Jackson Pollock: Number 17, 1951 (1951). Forrás: The Art Newspaper