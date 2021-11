31 millió forintért kelt egy egy Maurer Dóra-festmény a hétvégén

Maurer Dóra 3-ból 5 című installációja életműrekordot jelentő, 31 millió forintos áron cserélt gazdát a Virág Judit Galéria háború utáni és kortárs művekből rendezett aukcióján, míg a legdrágább élő magyar művész rangsorát is vezető Bak Imre Sávok I. című alkotása 30 millió forintért kelt el - tájékoztatta a Portfolio-t a Virág Judit Galéria.

A közlemény szerint a Háború utáni és kortárs művek aukciójának eredményei is alátámasztják azt a világszerte jellemző tendenciát, hogy a kortárs művészek ára minden idők legmagasabb szintjére emelkedett. Az Artprice 2021-es The Contemporary Art Market Report kiadványa is kiemeli: jelenleg ez a legdinamikusabb és legjövedelmezőbb része a műtárgypiacnak. Ahogy az elmúlt időszakban mindig, a mostani árverésen is születtek életműrekordok:

Maurer Dóra 1937-es 3-ból 5 című installációja 12 millió forintos árról indulva 31 millió forintért, Lantos Ferenc Kontraszt 3 című képe pedig 12 millió forintért kelt el.

2021 első felének aukciós eredményei alapján Bak Imre vezeti a Top 10 legdrágább, élő magyar művész rangsorát. Az aukción 30 millió forintért vásárolták meg hard-edge korszakának egyik legkorábbi darabját, a Sávok I. című művét, Charme című alkotását pedig 22 millió forintért.

Lakner László nyolcvanas-kilencvenes évek folyamán készült, úgynevezett szám-képei az avantgárd költő, Paul Celan művészetére reflektálnak. A sorozat most aukcióra bocsátott Számok (1989-1991) című darabjáért 16 millió forintnál koppant a kalapács.

A legdrágább nem élő magyar művészek rangsorának élén – 2021 első felére vonatkozó aukciós eredmények alapján – Vasarely Victor és Hantai Simon állnak. A mostani aukción a kikiáltási ár duplájáért, 20 millió forintért kelt el Hantai Simon Cím nélküli festménye, amit feltehetően az 1950-es évek elején készített, míg Vasarely Victor Vega csillagképek című 8 db szitanyomatáért 1,3 millió forintot fizettek.

Fajó János két kiemelkedő műalkotása is kalapács alá kerül. 9,5 millió forintért vásárolták meg 1989-es, fekete, kék és sárga geometrikus formákból összeállított, konkáv nyolcszög alakú Formázott Vászon VI. című monumentális olajfestményét. Míg korai op-artot idéző, Vonalak negatívban (piros) című művéért 8 millió forintot fizettek.

Izgalmas licitharc bontakozott ki több műért is. Borsos Miklós Aphrodité születése című bronzszobra 800 ezer forintos kikiáltási árról indulva 6,5 millióig, Reigl Judit Két férfi című litográfiája 500 ezerről 1,9 millióig, Pinczehelyi Sándor Csillag, Coca-Cola című akrilja 1,6 millióról 5,5 millióig emelkedett. Bada Dada Tibor, Ne zavard köreimet te kör~te online és telefonos licitharcot követően 650 000 Ft kikáltási árról indulva végül 2 millió forintért cserélt gazdát.

A Háború utáni és kortárs művek árverésén 128 műalkotásra lehetett licitálni. A kimagasló érdeklődés mellett zajló eseményen a licitek személyesen a Budapest Kongresszusi Központban, valamint telefonon, vételi megbízás útján és a galéria saját online rendszerén keresztül érkeztek, nemcsak Magyarország teljes területéről, hanem többek között Németországból, az Egyesült Államokból, Ausztriából és Franciaországból is követték.

Címlapkép: Maurer Dóra 3-ból 5 installáció (részlet) Forrás: Virág Judit Galéria