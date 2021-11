Az ismeretlen Dürer-rajz, amit mindössze 30 dollárért vettek egy ház kiürítésén, 50 millió dollárt is érhet

Albrecht Dürer egy teljesen ismeretlen rajzát mutatták be a londoni Agnews Galériában. Öt évvel ezelőtt mindössze 30 dollárért vásárolták egy amerikai kiárusításon – most pedig 50 millió dollár körül lehet az ára.

Az Agnews egyik fő részvényese, aki a felfedezést tette, úgy véli, hogy a rajz rekordárat érhet el a régi mesterek papír munkái között. A jelenlegi rekordot Raffaello tartja, akinek Head of a Muse (1510–11) című alkotása 2009-ben 48 millió dollárért kelt el a londoni Christie's aukción. Az Agnews azonban még nem állapított meg konkrét árat, jelenleg vizsgálja az érdeklődést.

A The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bank című, 1503 körül készült alkotáson egy igen feltűnő „AD” monogram szerepel, azonban az előző tulajdonos és családja nem hitte, hogy eredeti, hanem egy 20. századi reprodukciónak gondolta.

De vajon valóban igazi?

A kutatás megkezdésekor nagy áttörést jelentett az, hogy Jane McAusland papírrestaurátor megállapította, hogy a rajz háromágú szigonnyal ellátott vízjeles papírra készült, amelyet Dürer több mint 200 fennmaradt művénél használt. Fontos, hogy az is megerősítést nyert, hogy az „AD” monogramot ugyanazzal a tintával adták hozzá, mint a rajzot.

Christof Metzger, a bécsi Albertina Múzeum kurátora és a 2019–20-as Dürer-kiállítás szervezője megvizsgálta a rajzot, és eredetinek nyilvánította. A rajzot Giulia Bartrum, a British Museum metszetek és rajzok részlegének korábbi kurátora, Dürer-specialista is megvizsgálta, és a művet 1503 körülre datálta. Mindkét szakértő eredetinek tartja a rajzot. Úgy vélik, hogy ez előtanulmánya a The Virgin with a Multitude of Animals című, 1506 körül készült Dürer-alkotásnak.

A teljesen ismeretlen Dürer-rajzok felfedezése rendkívül ritka.

Valószínűnek tűnik, hogy a The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bank az egyetlen olyan példány, amely az 1970-es évek óta került elő.

Az alkotást november 20-tól december 12-ig állítják ki a londoni Agnewsban. A Dürer és kora című tárlaton számos kapcsolódó tárggyal együtt lesz látható, az alkotást ezután New Yorkban, a Colnaghi kiállítóhelyen lehet majd megtekinteni 2022. január 20. és 30. között.

Forrás: The Art Newspaper

Szerző: Műtárgy.com