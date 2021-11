Veszélyes terepre merészkednek a nyugdíjalapok a hozamokért

Egyre több nyugdíjalap keresi a hozamokat a tőzsdén kívüli piacokon, mivel sokaknál nagy a nyugdíjkifizetési kötelezettség, ezen pedig az alacsony hozamkörnyezet nem sokat segít – írja a Financial Times

Sok nyugdíjalap szenved a világon azzal, hogy több pénzt kellene kifizetnie tagjainak nyugdíj gyanánt, mint amennyivel rendelkezik, ezért az alapok igyekeznek magasabb hozamot ígérő befektetéseket keresni. A 2008-as válság előtt a nyugdíjalapok inkább kockázatkerülő stratégiát folytattak, de azóta olyan alacsony hozamkörnyezet alakult ki a világban, hogy ők is rá lettek kényszerítve a kockázatvállalásra a magasabb hozam reményében.

Mindeddig persze támogatólag hatott a nyugdíjpénzekre, hogy az alacsony kötvényhozamok mellett ott voltak a szárnyaló részvénypiacok, csakhogy az árazások az egekben vannak, az infláció felpattanása pedig kevés teret enged a reálhozamszerzésre kötvénybefektetésekkel.

Az Amundi és a Create Research közös felmérése szerint, amely 152, járadékfizetésen alapuló nyugdíjprogram (defined benefit, DB) válaszain alapul, a nyugdíjalapok a tőzsdén kívüli piacokon keresik a befektetési lehetőségeket, ilyen területek a magántőke, a vállalati kötvények, ingatlan vagy épp az infrastrukturális befektetések. A felmérés szerint míg 15 éve még a vagyon 5%-át fektették a tőzsdén kívüli eszközökbe a nyugdíjalapok, ez mostanra 20%-ra szökött fel.

A Preqin felmérése szerint 2020 és 2025 között a magánszektorba történő befektetések 60 százalékpontos növekedést is mutathatnak, ezzel meghaladhatja a 17 ezermilliárd dollárt az ezekben a befektetésekben lévő vagyon:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 29. Túl drágák a tőzsdék, másfelé kacsingatnak a befektetők a magas hozamokért

A tanulmány ugyanakkor arra is rávilágít, hogy mivel egyre több szereplő jelenik meg a tőzsdén kívüli piacon, nagyobb verseny alakulgat ki, mindez pedig itt is árfelhajtó erővel bírhat. Mindemellett ott van az is, hogy ezeken a piacokon sokkal nehezebb venni, eladni vagy épp beértékelni az eszközöket.

Az Amundi befektetési vezetője, Pascal Blanqué szerint nem a legjobb út a nyugdíjalapok számára a kockázatosabb eszközök piacára belépni, de sajnos ez az egyetlen lehetőségük.

Címlapkép: Getty Images