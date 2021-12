Meddig tart a tőzsdei szárnyalás, mi hozhatja el az összeomlást? – online előadás ma este

Meddig száguldanak a tőzsdék? Mi hozhat korrekciót a piacokon? Hova tegyem a megtakarításom, ha az ingatlan és a részvény drága, az állampapír hozamot pedig megeszi az infláció? Online előadásunkon az előbbi témákat is kitárgyaljuk.

Az amerikai tőzsdeindex másfél év alatt megduplázta magát, az európai és ázsiai indexek nagy része történelmi csúcs közelében van, az árazások történelmi viszonylatban magasan tanyáznak. Mindeközben az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elkezdi visszavágni a kötvényvásárlásait, és a jövőben az irányadó kamatok is magasabban lesznek, mint ahol most vannak. Ez utóbbi a részvénypiac számára nem kedvező. Felkészülhetünk a tőzsdei korrekcióra, vagy 2022-ben is folytatódik az őrült száguldás?

Érdemes-e ebben a környezetben a részvénypiacon nézelődni befektetési lehetőségek után, ha igen merre? Hosszú távú befektetés esetén mely termékek lehetnek ideálisak? Online előadásunkon megtudhatod mit gondol ezekről előadónk.

Tervezett témáink

Részvénypiaci kilátások! Te jó ég, mindjárt összedől az egész piac?!

Állampapír – volt hozam, nincs hozam

Van-e még vehető amerikai, európai részvény?

Meddig száguld a Bitcoin

Helyszín: Az internet

Időpont: 2021.12.01. 19:00