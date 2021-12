Tombol az NFT-őrület: virtuális cipőket gyártó céget vásárolt a Nike

A ruházati óriás Nike nemrég jelentette be az RTFKT Studios felvásárlását, amelyet egyben olyan vezető márkanévként jellemzett, amely az úttörő innovációkra építve olyan új generációs, eredetiséget igazoló azonosítóval rendelkező termékeket kínál, amelyek "egyesítik a kultúrát és az online játékot".

Érdekességként megjegyezhető, hogy az RTFKT-nek a hagyományos lábbeligyártáshoz is van némi köze, még februárban a kriptovilágban népszerű FEWOCiOUS tiniművésszel együttműködve ugyanis 600 pár, a valóságban létező cipőt, illetve ezzel párhuzamosan NFT-cipőket is nagy sikerrel értékesítettek - a vállalat elmondása szerint mindössze hat perc alatt 3,1 millió dolláros bevételre tettek szert az akció során.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. pic.twitter.com/5egNk9d8wA