Bátor húzással vágnak neki 2022-nek a magyar befektetési nagyágyúk

Portfolio 2021. december 31. 14:51

Jelentősen összekuszálta a piaci hangulatot az omikron megjelenése, bár egyre több hír jelenik meg arról, hogy talán nem okoz olyan súlyos lefolyást, mint a delta variáns, a befektetőket inkább az óvatosság jellemezte a részvénypiacokon, igaz, az év végére úgy tűnik, csak beköszöntött a Mikulás-rali is. Mindeközben az inflációs nyomás továbbra is jelen van, a fejlett piaci kötvényhozamok emelkedtek decemberben. A kockázatok ellenére bátrabb portfólióallokáció jellemezte a hazai portfóliómenedzserek döntését a Portfolio-ajánlók során kialakított mintaportfóliókban. Néhányan még a jövő évre vonatkozó meglátásaikat is megosztották.