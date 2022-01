Portfolio 2022. január 03. 11:31

A késődélelőtti órákban remek a hangulat a magyar tőzsdén, a nemzetközi mezőnyben is felülteljesítőnek számít a BUX index. A hazai blue chipek mellett két kisebb papír is szárnyal a kereskedésben, j történelmi csúcson zárhat a Gloster és az Alteo is.