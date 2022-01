Közel tízszeresére nőtt a Gloster rendelésállománya

2021 negyedik negyedévének végére közel tízszeresére nőtt a nyitott rendelésállomány a tavalyi év hasonló időszakához képest a Glosternél, derült ki a vállalat ma közzétett sales reportjából.

A vonatkozó jelentés értelmében a nyitott rendelések növekvő része szolgáltatás, vagyfizikai szállítást nem igénylő megújuló megoldás, ezért a szektort sújtó chiphiány ellenére is képes lehet határidőre teljesíteni a társaság. A jelentős növekedés oka az IT szolgáltatások iránti növekvő kereslet és az elmúlt két évben végrehajtott hat sikeres akvizíció, olvasható a sales reportban.

A társaság nyitott rendelésállománya (order backlog) egész pontosan 931 százalékkal, a 2020-as év negyedik negyedéves 72 millió forinthoz képest 670 millió forintra nőtt. A növekedés már az előző negyedévben is jelentős volt: több mint ötszörösére nőtt ugyanis a Gloster nyitott rendelésállománya a harmadik negyedévben a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A most közzétett jelentés szerint az informatikai szektort erős szezonalitás jellemzi, a megrendelések jelentős része hagyományosan a negyedik negyedévben realizálódik - a most közzétett nyitott rendelésállomány nem tartalmazza a 2021. október 19-én akvirált Minero IT Hungary Kft. nyitott rendeléseit.

A nyitott rendelések negyedéves állománya a már csoport szinten 2021-ben leszerződött, nem teljesített, de 2022-ben biztosan teljesülő megrendelések 2021.12.31. napján nyilvántartott összegét mutatja. A folyamatos teljesítésű szolgáltatásokat a kimutatás nem tartalmazza.

Nemrég frissítette a Glosterre vonatkozó modelljét a vállalatot követő Erste, az elemzőcég célára 1223 forint, az ajánlás pedig felhalmozás -

az új célár a jelenlegi árfolyamhoz képest 11,2 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A Gloster részvénye 2,8 százalékkal került eddig feljebb a mai kereskedésben.

Címlapkép: Portfolio