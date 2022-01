Aegon: a befektetők szinte teljesen elfelejtették, ami az elmúlt két évben történt

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Januárban a befektetők szinte teljesen elfelejtették, ami az elmúlt két évben rányomta a bélyegét a befektetési döntéseikre. Úgy tűnik, hogy a Covid vírus Omikron variánsa, bár sokkal gyorsabban terjed, de az emberekre kifejtet hatása lényegesen gyengébb, mint a korábbi variánsok. Az egészségügyi infrastruktúrát nem terheli le annyira, és a halálozási arány is lényegesen alacsonyabb. Ez jó hír volt, mert azt jelentette, hogy a befektetők végre azokra a dolgokra összpontosíthatnak, amik hosszú távon befolyásolják a gazdaság menetét. Már 2021-ben is látható volt, hogy az infláció komoly problémákat fog okozni az amerikai jegybank nézeteivel ellentétben, de januári kamatdöntés után úgy tűnik, hogy a jegybank átesett a ló túlsó oldalára. A piacnak a jegybankba vetet hite már a tavalyi év vége fele kezdett elpárologni, és a FED minden kommunikációs próbálkozásának ellenére 2022-re már minimum 3 kamat emelést árazott be. Az inflációs és munkanélküliségi számok ezt alátámasztották, de a jegybank folyamatosan azt hangoztatta, hogy először a havi $120 milliárd dolláros extra likviditást fogja kivezetni, és utána a gazdaság állásától függően, több lépésben kamatot fog emelni. Ezek után a piacokat hideg zuhanyként érte, hogy a januári kamat döntő ülés után, Jay Powell jegybank elnök a lehető leghatározottabb módon kijelentette, hogy most már a jegybanki vezetők is látják, hogy a tavalyi inflációs várakozásaik nem valósultak meg, az infláció lényegesen magasabb volt, mint amire számítottak, és ezért 2022-ben mindent elkövetnek, hogy az inflációt leszorítsák a jegybank által preferált szintre. Az elképzeléssel nem is lett volna gond, de a jegybank elnök egy olyan tervet vázolt fel, ami a piacokon pánikot keltett. A korábban felvázolt likviditási csökkentést drasztikusan felgyorsítanák, és emellett már márciusban is kamatot emelnének. A piacok ezt nem vették jó néven, hiszen az elmúlt 2 év piaci emelkedése szinte kizárólag a korlátlan likviditásnak volt köszönhető, és ha ez megszűnik, akkor a részvényeket újra kel árazni ennek fényében. Bár a piacok már a hónap elejétől gyengélkedtek, az eladási hullám a kamatdöntő ülés után gyorsult fel. A Russel 2000 index, ami főleg az érték alapú részvények referencia indexe a 2021-es mélypont alá ment, de az SP500-as index is több mint 10%-ot esett a mindenkori csúcsától és a technológiai részvényekkel teli Nasdaq pedig több mint 18%-ot. A magasabb kamatok komoly problémákat okozhatnak a részvény piacoknak, hiszen a 2008-09-es válság óta az alacsony kamat környezetben teljesen átárazódtak a részvények. A P/E ráták kitágultak, és sok olyan cég nem ment csődbe, akik egy normális kamat környezetben életképtelenek lettek volna. A kérdés az, hogy az amerikai jegybank mennyire gondolta komolyan, hogy egyszerre szünteti meg az extra likviditást és emeli meg a kamatokat. Ne felejtsük el, hogy Jay Powell 2018-ban is normalizálni szerette volna a jegybanki alapkamatot, de amikor a piacok közel 20%-ot estek hátra arcot fújt, és vissza vitte 0-ra a kamatokat. Azóta az amerikai pénzügyi rendszer a rendkívül magas adósság miatt mégjobban függő lett az alacsony kamatoktól, és már az sem biztos, hogy a 2018-as 2,25%-os jegybanki alapkamatot is elbírná anélkül, hogy összeomlana.

Az EKB hasonló gondokkal küzd, mint az amerikai jegybank. Az infláció már Európában is számottevő, de a jegybank nem szeretne kamatot emelni. Ami különösen gond volt az elmúlt hónapban, hogy az energia árak a sokszorosára emelkedtek. Ez kihat a gazdaság teljesítményére is, de a legnagyobb probléma, hogy az inflációs számok nagyon megugrottak. Az EKB, csak úgy, mint az amerikai jegybank reménykedik, hogy ez csak egy átmeneti állapot, de az új vírus variáns miatt itt is sérültek az ellátási láncok, ami újabb inflációs nyomást eredményez. Ezenkívül, egyre erősebb az EKB-n belüli vélemény, hogy az infláció több tényező miatt jövőre sem fog visszaesni a 2 százalékos célhoz, emiatt a rendkívüli eszközvásárlási program, a PEPP végének bejelentését követően egyelőre nem lesz kommunikálva a további kötvényvásárlás, miután számos döntéshozó már ennek nem látja pozitív hozadékát. Kérdés ugyanakkor, mi legyen a periféria hozamfelárakkal, melyek szinten tartása a cél.

A makró adatok alapján úgy tűnik, hogy javul a kínai gazdaság. A Caixin kínai feldolgozóipari PMI értéke 50,9-re emelkedett, ez június óta nem látott magas érték, és a Caixin szolgáltató szektor PMI értéke decemberben 53,1-re nőtt a novemberi 52,1 után, a lokálisan bevezetett Covid korlátozások ellenére is. Ne felejtsük el, hogy Kínában februárban lesz a téli olimpia, de ami még fontosabb, hogy ősszel lesz a párt kongresszus. A kínaiak kényesen figyelnek arra, hogy a kongresszusra a gazdaság lehetőleg a legjobban teljesítsen, és ennek érdekében meg fognak tenni mindent. A hitel impulzust már tavaly novemberben elkezdték növelni, és a kamatokat is fokozatosan csökkentik.

Magyarországon is egyre jobban érzékelhető az infláció, amire a kormány érdekes módon reagált. Annak érdekéveb, hogy megállítsák az áremelkedéseket bizonyos áruk az árát befagyasztotta. Ez egy érdekes megközelítése a folyamatosan emelkedő áraknak, és nem biztos, hogy a leghatásosabb. A történelem folyamán számos precedens volt rá, hogy az árbefagyasztás előbb-utóbb hiányhoz vezet. A kérdés az, hogy meddig tart az ár fixálás. A kormány ezt májusig tervezi, ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez már az áprilisi választások előjátéka. Májusig talán nem fog maradandó kárt okozni a fix árazás, és ha utána feloldják, akkor azok az élelmiszeri ágazatok ahol ezt bevezették előbb-utóbb újra a piaci áron kereskedhetnek. A Magyar Nemzeti Bank januárban tovább folytatta a kamatemeléseket, reagálva a magas inflációs számokra. Az alapkamatot 50 bázis ponttal emelte, így az már 2,90% míg az egy hetes betéti kamatot 30 bázis ponttal emelte 4,30%-ra. Az EURHUF árfolyam végre reagált a folyamatos kamat emelésekre, és a 370-es szintről 352-ig esett.

A modellportfóliónkon januárban nem változtattunk."

