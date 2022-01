Eurizon: miért lépett ilyen későn a Fed?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"A decemberi 7%-os USA inflációs adat publikálása óta tovább szigorodott a FED retorikája. A cél az infláció elleni harc, az infláció strukturális „jellegének” megelőzése. Nagy kérdés persze, hogy ez a harc miért nem előbb indult el, a leküzdendő ellenfél (infláció) ugyanis már tavaly év közepétől egyértelmű fenyegetést jelentett. Ha akkor indul a „harc” a szigorítással, az egy fundamentálisan erős makro- és mikrokörnyezetben történik, és a szigorítás is elnyújtottabb és kisebb léptékű lehetett volna. Ezek, vagyis az erős fundamentumok és a lassú és kis lépésekben elinduló szigorítás feltehetően kevésbé viselte volna meg tavaly a tőkepiacokat, ellentétben a mostani fejleményekkel. A FED a január 26-i monetáris tanácsi ülésén egyértelművé is tette, hogy idén kénytelen lesz jobban a fékre lépni, ami nagyjából meg is egyezett az előzetes várakozásokkal, így a felkészült befektetők már év elejétől bekapcsolták a biztonsági öveket, vagyis a kockázatkerülés dominált, a részvények alulteljesítők voltak. A kockázatkerülést erősítette továbbá az orosz-ukrán geopolitikai konfliktus éleződése és a járványterjedés miatt bevezetett korlátozások is.

A bizonytalanság is a kockázatkerülést erősíti, mert láthatóan a FED is bizonytalan az infláció alakulásával kapcsolatban. A FED azt hangsúlyozta a már hivatkozott kamatmeghatározó ülésén, hogy mostantól fokozottan figyeli az inflációt, és monetáris lépéseit az aktuális helyzet határozza majd meg. Vagyis a már újdonságnak nem számító fokozódó szigorítás mellé további előrejelzéseket nem adott/nem tudott adni a piaci szereplőknek, bár alapforgatókönyve szerint azért 2022-ben némileg enyhülni fog az inflációs nyomás.

Mi is az inflációra figyelünk, hasonló az alapforgatókönyvünk, mint a FED-é, miközben egyértelműen erősek a felfelé mutató kockázatok. A FED szigorítástól a jelen várakozások alapján kötvénybefektetőként félhetünk csupán, részvénybefektetőként viszont továbbra is látunk mozgásteret, amíg negatív a reálkamat (a jegybankok „behind the curve” helyzetben vannak), amíg van gazdasági növekedés és EPS bővülés. Most indult a negyedik negyedéves jelentési szezon is, tisztulhat a kép azzal kapcsolatban, hogy a tavalyi év végét jellemző mobilitáskorlátozások mit okoztak a gazdasági teljesítményekben vállalati szinten.

A portfólió részvénykockázatát nem csökkentjük (az év eleji esések sok negatívumot már beáraztak), viszont átcsoportosítunk a fejlett piac javára a globális fejlődő és a magyar kitettséggel szemben. A régiók közül egyértelműen a fejlettet preferáljuk, mert azt gondoljuk, hogy az emelkedő USD kamatok, a kínai növekedési problémák és a szigorúbb járványkezelés nem kedvez most a fejlődő régiónak. A magyar részvénypiaci súlyt a romló hazai makróhelyzet miatt csökkentjük.

Az egyre szigorodó magyar monetáris politika miatt csökkentjük a magyarkötvény-súlyt, és növeljük a hedge fund és nyersanyagkitettséget."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.