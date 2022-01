Kösd fel a gatyád, rázós év lesz az idei – üzenik a magyar befektetési profik

A fejlett piaci hozamemelkedési hullám, a magas szinten rekedő infláció és a Fed szigorítási lépései rég nem látott esést hoztak a részvénypiacokon. A fokozódó monetáris és geopolitikai kockázatok ellenére továbbra is hisznek a részvényekben a Portfólió-ajánlókat készítő hazai vagyonkezelők, a modellportfóliókban különösen a fejlett piaci részvények felülsúlyát ajánlják, de a magyar kötvényekben is látnak fantáziát.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a januári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben kilenc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, Raiffeisen Alapkezelő.

A fejlett kötvénypiacok hozamemelkedési hullám rég nem látott esés hozott a részvénypiacokon januárban. A piaci szereplők különösen az eredménytermelő-képességük szempontjából drága növekedési részvényeket, illetve az olyan erősen spekulatív eszközöket büntették, mint a kriptodevizák – derül ki a januári összesítőkből.

Az, hogy a korábban vártnál gyorsabb lesz a szigorítás üteme, nem szabadott volna, hogy ekkora meglepetésként érje a piacokat, mégis ez történt. Nagy kérdés persze, hogy ez a harc miért nem előbb indult el, a leküzdendő ellenfél (infláció) ugyanis már tavaly év közepétől egyértelmű fenyegetést jelentett. Ha akkor indul a „harc” a szigorítással, az egy fundamentálisan erős makro- és mikrokörnyezetben történik, és a szigorítás is elnyújtottabb és kisebb léptékű lehetett volna – írja összefoglalójában a Portfolio által megkérdezett szakértő.

A hazai portfóliómenedzserek többsége úgy látja, hogy közép távon az infláció (és a monetáris politikai szigorítás) lesz a piacok szempontjából a legmeghatározóbb kérdés, és egyben fő kockázat is, ami különösen a még mindig magas árazási szorzók mellett forgó növekedési részvények és a drága fejlett piaci kötvények árfolyamát érintheti negatívan.

Vannak, akik a részvényekben továbbra is látnak mozgásteret, amíg negatív a reálkamat (a jegybankok „behind the curve” helyzetben vannak), amíg van gazdasági növekedés és EPS bővülés. Egy másik szakértő szerint nem kizárt, hogy egy mélyebb részvénypiaci korrekció, és annak negatív vagyonhatása olyan növekedési dinamikavesztés eredményezhet, amely meghátrálásra készteti majd a Fedet az amúgy is túlfeszített szigorítási retorikából. Egy ilyen fordulat gyors tőzsdei visszapattanást eredményezne, de egyelőre nem ez a valószínűbb szcenárió.

Rövid távon a piacokra leselkedő legnagyobb kockázatot az ukrajnai katonai konfliktus eszkalációja jelenti, melynek valószínűsége napról-napra változik. A pesszimista forgatókönyvek előtérbe kerülése esetén az olaj- és gázárak további emelkedésére, nemzetközi szankciók kölcsönös bevezetésére és a piaci kockázatvállalási kedv drasztikus visszazuhanására lehet számítani.

A feltörekvő piacokon már régebb óta a folyamatos kamatemelések dominálnak, és ez a trend még néhány hónapig biztosan folytatódik a közép-európai térségben, így Magyarországon is. A magyar eszközök különösen volatilissá váltak, amit a hazai piaccal kapcsolatos extra bizonytalanság magyarázhat: a költségvetés elszállása, a folyó fizetési mérleg deficitbe fordulása, az EU-finanszírozás késése vagy a közelgő parlamenti választások – olvasható a januári portfólió-ajánlókban.

Halmozzák a részvényeket a profik

Januárban a pénzpiaci és az alternatív eszközökön kívül a többi eszközosztályt felülsúlyozták a portfóliómenedzserek az egy hónappal ezelőtti állapothoz képest. Ezeken belül is a fejlett piaci részvények kaptak hangsúlyosabb szerepet, de a régiós részvényekben és hazai kötvényekben is látnak fantáziát.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget a fejlett piaci részvényekben tartják a befektetők, feljöttek viszont a második helyre a hedge fund/abszolút hozam stratégiák, a hazai kötvények pedig a harmadik legnagyobb allokációt tették most ki:

Januárban tovább csökkent a pénzpiaci eszközök súlya a modellportfólióban, ezzel párhuzamosan pedig nagyot nőtt a részvények szerepe. Bár szinte mindegyik portfóliómenedzser egyetért abban, hogy idén volatilisebb piacokra kell felkészülni, ez nem tántorítja el a hazai szakértőket a kockázatvállalástól.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

