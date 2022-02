Megint 370 lesz a forint? Még nagyobb inflációt hoz az orosz-ukrán-háború?

Loncsák András, az Aegon Alapkezelő befektetési igazgatója a növekedési és a value részvények teljesítményéről beszélt előadásában. Előtte azonban az orosz-ukrán-krízis kapcsán kifejtette, hogy szerinte most befektetőként érdemes egyet hátralépni. Szigorú szankciókra számít, az orosz tőkepiac várhatóan el fog szigetelődni. Ez a helyzet magasabb inflációt, magasabb olajárakat, élelmiszerárakat hozhat. Lesznek viszont jó beszállási pontok, és nem feltétlenül az orosz-ukrán vonalon.

Kitért arra, hogy az elmúlt 10 év monetáris politikája a növekedési szektoroknak kedvezett, a pandémia és az arra adott válaszok pedig csak felgyorsították a folyamatot.

Érdekes trend volt az is, hogy ahogyan ment fel a jegybanki likviditás az USA-ban, úgy emelkedett a big tech részvények piaci értéke is. Jelentősen átrajzolta azonban a képet az infláció, Amerikában 40 éve nem látott szinten van az árdrágulás, utoljára 1982 februárjában volt az infláció 7% felett a tengerentúlon. Márpedig a történelem azt mutatja, hogy amikor az infláció emelkedő szakaszban van, akkor azt nehéz bármilyen eszközosztállyal megverni. Amikor viszont elkezd csökkenni, több eszközosztály is felülteljesítő tud lenni. Most is egy inflációs emelkedést látunk, de előbb-utóbb ebben tetőzés várható (mondjuk ennek az orosz-ukrán helyzet most nem kedvez).

Előadásában kitért a tőkepiaci szakaszokra is: amikor a gazdasági növekedés lassul, az a nyersanyagoknak, rövid kötvényeknek, deffenzív részvényeknek jó. Piaci depresszió idején a hosszú kötvényeket és a dollárt keresik jobban a befektetők.

Fontos változás, hogy elindult a jegybanki szigorítás a világban, az amerikai Fedtől idén több kamatemelést is vár a piac. Ilyen környezetben a hagyományos szektorok jellemzően felülteljesítenek, igaz, a ’90-es évektől egyre kisebb mértékben az alacsonyabb inflációs környezet miatt.

Az energiaszektorban, a bankszektorban is lát jó beszállási pontokat a szakember, a magasabb kamatkörnyezet például jobb környezetet teremthet az európai bankoknak. Az európai autógyártók jelenleg szenvednek, de a beszállítói lánc problémákban javulás várható, ez pedig jót tehet az autógyártók részvényeinek is - tette hozzá.