Mi fog történni a tőzsdékkel az ukrán háború miatt? Megszólalnak az elemzők

Portfolio 2022. február 25. 18:00

Kitört az ukrán háború, és ahogy a jelentős geopolitikai konfliktusoknál lenni szokott, a világ tőzsdéi erre a krízisre is hevesen reagáltak. Szerdán komoly esést láthattunk mindenfelé a tőkepiacokon, tegnap folytatódott a lejtmenet Európában, a tengerentúlon azonban már jött is a visszapattanás, ma pedig már Európa részvényindexei is feljebb kerültek. Igazi hullámvasút tehát az elmúlt pár nap mérlege, a bizonytalan környezetben gyakran csak kapkodják a fejüket a befektetők. De mégis, merre fognak elindulni a tőzsdék a háború kibontakozása, az emelkedő olajárak és az inflációs félelmek közepette? Természetesen a jövőt látó varázsgömbbel senki sem rendelkezik, a legnagyobb befektetési bankok hozzáállásából azonban lehet egy kis ízelítőt kapni arról, hogy milyen körülmények mozgathatják a világ tőzsdéit az előttünk álló bizonytalan időszakban.