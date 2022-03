Orosz és ukrán pánikfelvásárlás is felfelé hajtja a bitcoin árát

Még a hétvégén az európai nemzetek az Egyesült Államokkal és Kanadával közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben többek között a következő korlátozó gazdasági intézkedéseket jelentették be. Az aláírók kötelezettséget vállaltak

Oroszországot tehát jószerével kizárták a nemzetközi pénzügyi rendszerből az Ukrajna elleni támadást követően, amelynek következtében a rubel soha nem látott mélységbe zuhant a dollárral szemben,

az ország legjelentősebb vállalatainak piaci értéke pedig gyakorlatilag összeomlott.

A bejelentések után sokan kezdték el pedzegetni, hogy a legfrissebb szankciókból az arany és a kriptoeszközök profitálhatnak, tehát a kriptovaluták iránti kereslet azért is nőhet, mert az orosz megtakarítások egy részét átválthatják különböző kriptoeszközökbe, amiket nem lehet egy gombnyomással felfüggeszteni - a jelenlegi árfolyammozgásokat nézve ez a forgatókönyv tűnik valósnak.

A kormányzati fiókokból küldött tweet-sorozatban kérte a közösséget az ukrán kormány, hogy kriptoeszközökkel, egész pontosan bitcoinnal, ethereummal és tetherrel támogassák az invázió alatt álló országot, az első tweet kiírása óta a kriptopénz-befektetők több mint 22 millió dollár értékben adományoztak digitális eszközöket az ukrán kormánynak.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1PETH and USDT (ERC-20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

Emellett a Blockchain.com adatai szerint az ukrán hadsereg támogatását célzó jótékonysági szervezet által jegyzett bitcoin wallet közel 124 bitcoint kapott már, mintegy 4,8 millió dollár értékben. A szóban forgó tárca már legalább 2021 augusztusa óta aktív, de az 1847 rögzített tranzakció túlnyomó többsége februárban történt, sok közülük az elmúlt pár napban. Az Elliptic blokklánc-elemző szolgáltató munkatársa, Tom Robinson szerint a jótékonysági szervezet pénteken egy összegben kapott 3 millió dollárnyi adományt.

Crypto donations to the Ukrainian armed forces have now topped $4 million since the invasion began. This includes one single donation of $3 million in just minutes ago. Live updates on the blog: #bitcoin