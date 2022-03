Befektetés, kereskedés viharos időkben - Minden ami befektetés egy helyen

A jegybanki szigorítások, kamatemelések hatására már hosszú hetek óta negatív a hangulat a tőzsdéken, amire most Vladimir Putyin is rátett néhány lapáttal. Amennyiben a háborúnak az emberi tragédiákon túli, árfolyammozgató hatásaira összpontosítunk, akkor lényegében semmi rendkívülit nem látunk. A 2020-ban kezdődő bődületes árfolyamemelkedés korrekcióját látjuk.

A tőzsdei árfolyamokat hosszú távon az adott vállalat profittermelő képessége határozza meg, rövidebb távon azonban a befektetői hurráoptimizmus, illetve a félelem jelentős kilengéseket tud okozni mindkét irányba. Ezek a kilengések sokszor kiváló beszállót adhatnak.

Mi kell ahhoz, hogy részvénnyel kereskedhessünk?

Szükségünk van egy értékpapírszámlára. 2022-ben nem árt olyat választani, ahol akár online mi magunk megvásárolhatjuk a részvényeket.

A Portfolio Online Tőzsde esetében tanácsadó csapatunkra is számíthatsz, ha úgy érzed szakértők segítségére is szükség van.

Milyen részvényeket vásárolhatok a Portfolio Online Tőzsdén?

A magyar tőzsde mellett az amerikai, a német és az osztrák tőzsde is elérhető a kereskedési felületen. Az amerikai tőzsdék, illetve a frankfurti piac központi szerepet töltenek be a tőkepiacok életében, ezekre a tőzsdékre számos kínai, indiai, koreai, japán, vagy akár orosz részvény is bevezetésre került, így semmi nem áll utunkba, hogy globális befektetőkké váljunk.

Érdekel a tőzsde, de úgy érzem tanulnom kell kicsit, mielőtt belevágok.

A tőzsdecápák is kis halnak születnek, de a jó hír, hogy mint minden az életben, a befektetések kapcsán is minden tudás elsajátítható. Ezért hoztuk létre Portfolio Oktatóközpontunkat, ahol heti szinten online előadásokat tartunk.

Ok, szívesen tanulok, de az árfolyamzuhanás hatására most szeretnék OTP-t vásárolni, mit tegyek?

Pont ezért hoztuk létra a Portfolio Tanácsadó központot, ahol szakértők segítségével lehet befektetni.

Mibe fektessem a pénzem?

Ha már a tőzsdei alapokat kipipáltuk, érdemes eldöntenünk, hogy mi lesz a tőzsdei pályafutásunk főcsapásának iránya, avagy rövidtávú kereskedés vagy hosszú távú befektetés.

Ehhez a döntéshez elsősorban érdemes ismernünk saját személyiségünket, milyen a stressztűrő képességünk, szeretjük e az izgalmakat, vagy inkább lassú víz partot mos típusok vagyunk. Az érzelmi paraméterek mellett, olyan praktikus tényezőket kell még figyelembe vennünk, hogy mekkora tőkét szánunk a projektre, mennyi időnk van rá, milyen gyakorisággal tudnunk rápillantani a kereskedési felületünkre és főleg, mi a célunk. Nyugdíj célú megtakarítás, lakásvásárlás, gyűjtünk gyermekeink iskoláztatására, vagy rendszeres jövedelemkiegészítésben gondolkodunk?

Milyen hosszú távú befektetési formák érhetőek el?

Ha a hosszú távú befektetés mellett döntünk, akkor sem fogunk szűkölködni a lehetőségekben, ott van az ingatlanbefektetés, vagyis a REIT-ek. A REIT-ek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az ingatlan részvényeit megvásárolják, és a vagyonkezelői ingatlanokat hozzáadják portfólióikhoz.

Egy másik népszerű mozaikszó, amit gyakran hallunk, de ritkán tudjuk, hogy pontosan mit takar az ETF. Az ETF-ek Warren Buffett kedvenc termékei, a tőzsdén kereskedett passzív befektetési alapok, a hosszú távú rendszeres befektetés alfái és ómegai.

Melyek a legnépszerűbb rövid távú befektetések?

A rövid távú tőzsdei kereskedés egyik legközkedveltebb módja a részvény adás-vétel. A részvények tulajdonjogot megtestesítő értékpapírok. Ha egy cég részvényébe fektetsz be, akkor tulajdonképpen annak a résztulajdonosává válsz és két módon juthatsz nyereséghez, egyrészt az árfolyam növekedésből adódóan, másrészt osztalékból.

A legnagyobb forgalmat lebonyolító piac a devizák piaca. A Forex az árfolyamok mozgásáról szól: ha megvásárolsz egy devizát, akkor a másikat automatikusan eladod. A fizetőeszközök értéke éppen ezért folyamatosan változik. A profit érdekében ezt az árfolyamingadozást kell meglovagolnod. Előnye, hogy akár vételi pozícióval is indíthatod az ügyletet, hátránya, hogy kockázatos.

Milyen technikai feltételek szükséges a tőzsdézéshez?

Manapság az adásvétel online történik, ezzel el is jutottunk következő programpontunkhoz a tőzsdézés színteréhez, más néven a platformhoz.

Számtalan tőzsdeplatform érhető el manapság, a kiválasztásnál ragaszkodjunk az alábbi szentháromsághoz: megbízhatóság, gyorsaság és testreszabhatóság. Mindenféleképpen olyan szolgáltatót válasszunk, ahol zászlójukra tűzték az ügyfélvagyon védelmét. Nem utolsó szempont, ha a befektetési szolgáltatónk mögött egy patinás bank áll.

Hogyan tudok gyakorolni?

Magára valamit is adó szolgáltatók kínálnak ingyenes demószámlákat, melyek segítségével el tudjuk sajátítani a kereskedés minden csínját-bínját.

A Portfolio Trader által kínált Portfolio Global demószámla 24 ezer kereskedhető termék áll rendelkezésünkre, beépített grafikonrajzolóval.

Mi a tőzsdei számlanyitás menete?

Ha úgy gondoljuk, hogy biztos lábakon állunk az alapokat illetően, illetve a kereskedési platform szakszerű működtetése sem okoz nekünk kihívásokat, megérett az idő a számlanyitásra.

Pár másodperces regisztrációt követően, egy rövid látogatás a bankba és a pénzintézetből kilépve már birtokosai is leszünk a kereskedéshez szükséges belépési azonosítóknak.

Mik a legjobb befektetési lehetőségek ilyen viharvert időkben?

Ne aggódjatok, számlanyitást követően sem hagyunk titeket magatokra, egyedülálló VIP szolgáltatásunkban a Traderszobában, minden említésre méltó lehetőséget nagy részletességgel kielemzünk, hogy ne maradjatok le semmiről.

Profi tradereink sorra veszik a legjobb befektetéseket és a legnagyobb potenciált hordozó kereskedési lehetőségeket. Gyere be hozzánk és egy jó kávé mellett tanácsadó csapatunk segít megvalósítani befektetési terveidet!

