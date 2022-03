Diófa: vannak már vonzó lehetőségek a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az orosz invázió meglepetésként érte a piacokat, mivel a legtöbben az utolsó pillanatig konfliktusra nem, inkább elhúzódó feszültségre számítottak. A háború reggelén az amerikai és az európai piacok nagyobbat estek, azonban azóta valamelyest konszolidálódott a piaci hangulat.

Fontos megjegyezni, hogy az USA és Nyugat-Európa közvetlen export és import kitettsége az orosz felé meglehetősen alacsony, ezért a konfliktus elsősorban a nyersanyagárak emelkedésén keresztül képes hatni a reálgazdaságra, a profitkilátásokra és a részvénypiacokra. Már a háború kitörésekor az olaj, földgáz, valamint a mezőgazdasági termékek (kukorica, búza) emelkedésnek indultak. Ez pedig – amennyiben a háborúnak nem lesz rövidesen vége – akár tartósan is magasan maradhatnak, ami tovább növelik az inflációs kockázatokat.

Azonban ez alapvetően egy kínálat oldali inflációt okoz, amely ellen a jegybankok tehetetlenek. Ennek ellenére ez az újabb inflációs sokk magasabb inflációt és tovább növekvő inflációs várakozásokat jelenthet. Utóbbi azért fontos, mert a megemelkedett inflációs várakozások miatt később költségesebb lehet leszorítani az inflációt.

Részvénypiaci oldalról fontos megjegyezni, hogy a historikus tapasztalatok alapján egy háború kitörésekor a részvénypiacok egy rövid esést követően, relatíve gyorsan rendeződnek vissza. Ráadásul az év eleje óta a fejlett részvénypiacok már korrekciós fázisban vannak és az esés mértéke nagyjából megfelel egy ciklus közepei esés méretének. Végül pedig az általános részvénypiaci esésen belül rendkívül erős szektorrotációt tapasztalhattunk. Az energia, egyes alapanyagok, a pénzügy és a napi fogyasztási cikkek felülteljesítettek, de a technológia és a kommunikációs szolgáltatások pedig alulteljesített. Utóbbi két szektoron belül több olyan részvényt találni aminek az árfolyama akár feleződött.

Összességében tehát a bizonytalanság magas, annak ellenére, hogy már sok negatív információ (háború, monetáris szigorítás) már nagyrészt be lehet árazva. Emiatt rövid távon a részvénykitettség csökkentése javasolt, azzal a kitétellel, hogyha a háborús helyzet javul, akkor ismét érdemes a kitettséget növelni.

Ugyanakkor a részvénypiaci kitettségen belül érdemes lehet az USA-t favorizálni, szektorszinten pedig az infláció ellen védő szektorokat, mint az energetika, alapanyagok. Ráadásul a bejövő hírek alapján a NATO-országok a jövőben érdemben növelni kívánják a hadi kiadásaikat, amelyek az ilyen típusú részvényeknek lehetnek kedvezőek.

A fejlett piaci kötvények hosszabb távon továbbra is alulsúlyozandók, mivel a magas infláció és a monetáris szigorítás miatt a vonzerejük csökkenni fog. Azonban rövid távon a piaci bizonytalanság miatt mégis jó menekülést jelenthetnek. A magyar és a régiós kötvények kivételt képezhetnek, mivel a hosszú hozamok már itt relatíve magasak, ezért ennek már hosszabb távon is lehet helye a portfólióban. Ugyanakkor a régió esetén fontos kérdés, hogy a konfliktus közelsége tartós emelkedést okoz-e az országkockázati prémiumban. Ráadásul a háború miatti inflációs sokk a régiót is fogja érinteni, ami miatt további kamatemelések képzelhetőek el. Jelenleg a 6X12-es FRA 6,5% körül alakul, ami az előző heti állapothoz képest közel 50 bázisponttal magasabb."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.