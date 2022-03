Erste: egyre rosszabb forgatókönyvek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Humanitárius és befektetési szempontból is a legrosszabb forgatókönyvek valósultak meg eddig az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. A válság nyomán a bizonytalanság extrém szintre emelkedett, főként azokon a piacokon, melyek közvetlenül kitettek az orosz gazdaságnak, illetve a bevezetett szankcióknak. Az már most egyértelműnek tűnik, hogy a kockázati étvágy tartósan alacsonyabb marad, ami a háztartásokra, a vállalatokra és a befektetőkre is vonatkozik. Ha Oroszország stratégiája sikeres lesz, az mások számára is vonzóbbá teheti, hogy céljaikat ne feltétlenül diplomáciai vonalon próbálják elérni.

Különösen nagy kockázatot jelenthet, ha a szankciók (bármely oldal részéről) kiterjednek az energiaszállítások területére. Ebben az esetben egy drasztikus ársokk sem zárható ki az energiahordozók piacán. Bár a gazdaságok energia-intenzitása már nem olyan, mint a múlt század 70-es éveiben, de a stagfláció, sőt, a globális recesszió ekkor kézzelfogható közelségbe kerülhet. Szükségessé válhat bizonyos orosz eszközök leírása, a SWIFT bankközi rendszer korlátozása miatti fizetésképtelenségek pedig a globális gazdaságra gyakorolt negatív hatásokat a pénzügyi rendszer áttételein keresztül felerősíthetik.

A nyersanyagárak folyamatos emelkedése miatt az infláció még annál is magasabb lehet, mint amire eddig számítottunk, és jelentősebb lassulásra is inkább már csak jövőre látszik esély. Ez a vásárlóerő csökkenésén keresztül szintén negatívan érinti a gazdasági növekedést. Alapesetben – ha árupiaci árrobbanásra nem kerül sor – a növekedés globális szinten megmarad, bár Európában jelentősebb recessziós kockázattal. A jegybankok helyzete sem lesz egyszerűbb: az infláció miatt kénytelenek lesznek folytatni a monetáris szigorítást, de a törékenyebbé vált gazdasági környezet miatt nagyon óvatosan kell eljárniuk. Ez tükröződik a befektetői várakozásokban is, a piac kiárazta az idénre várt amerikai kamatemelések egy részét, az eurózónában pedig az egészét.

A rendkívül bizonytalan piaci környezetre tekintettel a portfóliónkban továbbra is óvatosak vagyunk: a globális részvények súlyát a hosszútávon semlegesnek gondolt szinten tartjuk, a feltörekvő piacokon belül egyedül Ázsiában van kisebb kitettségünk. A kötvény eszközosztályban szinte csak a feltörekvő piacokon tartunk pozíciókat, ahol a hozamfelárak viszonylag vonzó potenciált jelentenek, főként a devizakockázat forintra fedezése után. Kis mértékben még itt is csökkentettünk a kitettségen február folyamán, és tovább növeltük az alacsony kockázatú pénzpiaci eszközök súlyát. A hazai kötvényhozamok folytatódó emelkedése nyomán a magyar állampapírok egyre kedvezőbb fényben tűnnek fel. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.