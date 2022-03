Hold: sajnos Putyin megőrült

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Sajnos Putyin megőrült, amitől nagy riadalom támadt a piacokon, ami jó lehetőség növelni az eddigi óvatos kockázati kitettséget. Sok olyan eszköz esik, ami csak közel van Oroszországhoz, így a növelés régiós bankokban, meg egyéb, sokat eső, de stabilnak látszó nyugat-európai vállaltba megy. Csökkentés a pénzpiaci eszközökben, kötvényben (a forint gyengülését kihasználva a devizásokban) és nyersanyagban volt.

Ami változatlan: Továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Ezek az értékalapú befektetések viszont nemcsak ciklikus részvényeket tartalmaznak, továbbra is tartunk olcsónak gondolt részvényeket a gyógyszer vagy telekommunikációs szektorban is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.