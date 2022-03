Megérkezett az ítélet: az MSCI eltávolítja Oroszországot a feltörekvő piaci indexekből

Az orosz részvénypiac jelenleg befektetésre alkalmatlan, ezért az MSCI szerdán arról döntött, hogy eltávolítja az orosz értékpapírokat a legfontosabb indexeiből. Ez további súlyos tőkekivonásokat eredményezhet az oroszágból.

A közlemény szerint a döntést egy lépésben hajtják végre az összes MSCI-indexben március 9-től. Az MSCI döntése akkor érkezett, amikor a másik indexszolgáltató, az FTSE Russell bejelentette, hogy törli az orosz értékpapírokat részvényindexeiből.

A nemzetközi indexszolgáltatók lépései teljesen logikusak és várhatóak voltak az elmúlt napok oroszországi fejleményei fényében: az orosz kormány tőkeszabályozást vezetett be, megtiltotta a külföldiek számára az értékpapírok értékesítését, gyakorlatilag ezzel megszűnt a befektetők orosz piacról való kilépésének lehetősége.

Becslések szerint az MSCI döntése akár 32 milliárd dollárnyi tőke kivonását is eredményezheti az aktív és passzív befektetési alapokból, amelyek orosz eszközöket tartanak. De ez csak azután valósulhat meg, ha a befektetők kereskedhetnek újra részvényekkel.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 28. MSCI: az orosz tőzsde befektetésre alkalmatlanná vált

Várhatóan más indexszolgáltatók is követni fogják az MSCI lépését, és lehetetlen megjósolni, hogy az orosz eszközök hogyan fogják mindezt túlélni” – mondta Russel Chesler, a Sydney-i VanEck Associates Corp. alapkezelő befektetési és tőkepiaci vezetője a Bloomberg hírügynökségnek. "Nem tudjuk eladni orosz részvényeinket, még a múlt héten sem adták el brókereink, amikor a piacok nyitva voltak, és ez csak tovább rontja a befektetők helyzetét" - értékelte az aktuális szituációt.

Épp szerdán írtunk a hazai befektetési alapok teljesítményéről. A magyar befektetési alapok közül a legrosszabbul nem meglepő módon az orosz részvényalapok teljesítenek, de csúnya bukókat láthatunk egyes kötvény- és abszolút hozamú alapoknál is. Persze vannak ilyen környezetben is jól teljesítő alapok, közöttük is az árupiaci alapok viszik a prímet.

Az orosz-ukrán háború előzményeiről, jelenlegi fejleményeiről, illetve a lehetséges következményeiről beszélgetett a Porfolio heti podcast adásában Orosz Márton, valamint Huszák Dániel, Kiss Csaba és Palkovics Máté, a Globál rovat elemzői.

Címlapkép forrása: Getty Images