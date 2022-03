Szárnyaló árfolyamok, aranyláz a kínai részvényeknél

Portfolio 2022. március 16. 15:36

A kínai miniszterelnök-helyettes több kedvező tőkepiaci lépést is bejelentett ma reggel, többek között jegybanki élénkítést is ígért Liu He. A bejelentések hatására a keddi zuhanást ma hatalmas emelkedés követte a kínai részvénypiacokon, ugyancsak raliznak a tengerentúli tőzsdéken kereskedhető vállalatok részvényei, elsősorban a tech-óriásokat és az elektromosautó-gyártókat veszik a befektetők.