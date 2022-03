Elvágja magát a világtól Oroszország: betiltják a Facebookot és az Instagramot is

Egy orosz bíróság elrendelte, hogy a Meta azonnal állítsa le a Facebook és az Instagram tevékenységét Oroszországban, "szélsőséges tevékenységre" hivatkozva.

A TASS orosz állami hírügynökség arról számolt be, hogy a moszkvai bíróság elutasította a Meta Platforms azon keresetét, hogy elutasítsák az ellene felhozott, szélsőségességről szóló vádakat. Az ügynökség jelentése szerint a Meta több időt kért a jogi álláspontja előkészítésére és megkérdőjelezte a bíróság azzal kapcsolatos hatáskörét is, hogy az állami ügyészek kérésére betiltsa a tech-óriás tevékenységét, közölte a The Guardian.

Múlt héten egyébként mintegy 30 független hírportált, köztük a brit BBC honlapját is zárolta az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet, akkor Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő így kommentálta a helyzetet:

Úgy vélem, ez csupán a kezdete a Nyugat által indított információs háborúban hozott ellenintézkedéseknek

A Meta részvénye 3,8 százalékot esett eddig a mai kereskedésben, míg 2022-ben már 38,1 százalékos a mínusz.

