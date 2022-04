Elon Musk a Twitter legnagyobb részvényese lett

Nemrég úgy fogalmazott a Twitteren a világ leggazdagabb embere, hogy a szólásszabadság elengedhetetlen a működő demokráciához, és ezzel együtt megkérdőjelezte és széles követőtábora körében megszavaztatta, hogy a Twitter vajon „szigorúan betartja-e ezt az elvet". Megfontoltságra szólította fel követőit a guru, hozzátéve, hogy a szavazás eredményének következményei lesznek.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully.