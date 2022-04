Tovább élesedik a háborús helyzet, bizonytalanság a tőzsdéken

Ahogy arra tegnapi elemzésünkben is kitértünk, a választások utáni legmarkánsabb árfolyamhatás azoknak a vállalatoknak a részvényeinél keresendő, amelyek működésében, bevételeiben támogatási és finanszírozási struktúrájában is fontos szerepet tölt be az állam, ennek megfelelően komoly ralit láthatunk ma a 4iG részvényénél, jelenleg 9,3 százalékos a plusz,

illetve az Opus jegyzése is 7,1 százalékkal feljebb került a piacnyitástól távolodva.