Rekordosztalékot fizet az Alteo

Közel 2 milliárd forintnyi osztalék kifizetéséről döntöttek ma az Alteo részvényesei a vállalat fennállásának legjobb eredményét hozó üzleti évet záró rendes közgyűlésen. A vonatkozó sajtóközlemény szerint a rekord osztalék alapját a tavalyi kimagasló üzleti teljesítmény teremtette meg, így az nem veszélyezteti a társaság év elején frissített stratégiájának végrehajtását, továbbá kellő pénzügyi erőt hagyhat a vállalatban a rengeteg bizonytalansággal terhelt jelenlegi helyzet felfokozott kockázatainak kezelésére is.

Nem változtatott ugyan a korábban megfogalmazott alapvető célokon és területeken, ám a 2019 óta elért eredményekre reagálva még ez év januárjában frissített, 2026-ig tartó stratégiát tett közzé az Alteo.

A közgyűlés elfogadta az Alteo 2021-es IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, benne a 12,9 milliárd forintot megközelítő kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel (EBITDA), valamint az 5,9 milliárd forintos, szintén rekordszintű konszolidált nettó eredménnyel. Előbbi 134, utóbbi 892 százalékos növekedést mutat a tavalyi év azonos időszakához képest. Mindezek fényében az igazgatóság korábban nem tapasztalt mértékű, részvényenként – a társaság tulajdonában álló saját részvényeket figyelembe nem véve - bruttó 103 forintos osztalékra tett javaslatot a tavalyi 24 forint után, amelyet a részvényesek el is fogadtak - a jelenlegi árfolyamon számolva

ez 4,3 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

Chikán Attila vezérigazgató elmondása szerint az Alteo csoportra továbbra is növekedési sztoriként tekintenek, amit jól mutat, hogy a korábbiaknál is merészebb célokat tűztek ki maguk elé az év elején, amelyek mentén a korábbi stratégiánál több, közel 35 milliárd forint értékű beruházási és befektetési volumen megvalósítását, valamint magasabb EBITDA pályát tűzött ki célul a vállalatcsoport maga elé.

Az éves beszámolók mellett a közgyűlés elfogadta a társaság 2021. évről szóló integrált jelentését is - az integrált jelentés a pénzügyi teljesítmény mellett tájékoztatást ad a cégcsoport fenntarthatóságért valamint üzembiztonságért tett lépéseiről és eredményeiről is.

A vezérigazgató az év értékelését követően kitért a szomszédunkban zajló háborús konfliktusra és annak hatásaira is. Elmondta, hogy a nehéz körülmények dacára is folytathatónak ítélik az Alteo növekedését. „A társaság pénzügyi ereje és szaktudása kellő tartalékot jelent ahhoz, hogy az esetlegesen kedvezőtlen fordulatokon is felül tudjunk kerekedni” – fogalmazott leszögezve azt is: bizakodásra adhat okot, hogy az Alteo az energetikának azon szegmenseiben van leginkább jelen, amelyeket várhatóan kevésbé kedvezőtlenül érint a jelenlegi válság, ezek a megújuló alapú energia termelés, a villamos energetikai szabályozási kapacitás és a kiegyenlítő energia piac. Ezért a jövőben is meghatározó szerepet szánnak ezen energetikai szegmenseknek, aktívan támogatva az azok elterjedését elősegítő energetikai megoldásokat, legyen szó energiatárolásról vagy kiegyenlítő energetikai szolgáltatásokról.

A közgyűlés ugyancsak elfogadta az Alteo 2021. évre szóló javadalmazási jelentését, továbbá újabb 18 hónappal meghosszabbította az igazgatóság saját részvények vásárlására szóló felhatalmazását, amely a sajtóközlemény szerint fontos eszközt jelenthet az Alteo számára akár vállalatfelvásárlási tranzakciók megvalósítása, akár a részvények árfolyamának védelme, akár a munkavállalók részvényalapú javadalmazásának támogatásában. A döntés részeként a vételi ársáv felső határát 2500-ról 4000 forintra emelték, követve az árfolyam jelentős emelkedését.

Az Alteo részvénye 1,2 százalékos pluszban van a mai kereskedésben.

Címlapkép: Shutterstock