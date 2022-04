Szintet lépett a 4iG, jön a stratégiai átalakítás

A 4iG távközlési portfóliójának és az Antenna Hungáriának egyesítésével lezárult az a transzformációs folyamat, amelynek eredményeként a vonatkozó sajtóközlemény alapján a 4iG informatikai rendszerintegrátor vállalatból nemzetközi infokommunikációs vállalatcsoporttá alakult. A 4iG igazgatósága megkezdi távközlési vállalatainak integrációját, amelynek célja a csoporton belüli együttműködések kiaknázása, az üzleti működés összehangolása, a szinergiák kihasználása és a társaságok konszolidációja.

A vonatkozó sajtóközlemény alapján:

A stratégia végrehajtásának eredményeként egységes szervezeti és irányítási struktúrával rendelkező vállalatcsoport jön létre.

A célok elérése érdekében a 4iG igazgatósága átalakítja távközlési holdingvállalata, az Antenna Hungária Zrt., továbbá a DIGI csoport irányítását, új felsővezetők érkeznek a társaságok élére.

. A 4iG igazgatósága távközlési portfóliójának irányítását Király Istvánra bízza, aki a hazai távközlési piac jelentős vezetői tapasztalattal és iparági szakismerettel rendelkező menedzsere.

Az immár hazai és a nemzetközi távközlési piacon is meghatározó portfólióval rendelkező 4iG csoport megkezdi távközlési vállalatainak stratégiai átalakítását annak érdekében, hogy a társaságok jövőbeli integrációjával hatékonyabban használják ki a csoporton belüli együttműködési lehetőségeket, illetve az üzleti működés területein jelentkező szinergiákat. A 4iG igazgatóságának stratégiai célja, hogy a számos iparági kompetenciát egyesítő cégcsoport a B2B és B2C szolgáltatási szegmenseiben működő vállalatait konszolidálja, valamint egységes szervezeti és irányítási struktúrával rendelkező vállalatcsoportot alakítson ki, amely egységes márkanév alatt, piaci súlyának megfelelő hatékonysággal képes fellépni a magyarországi és nemzetközi piacokon.

A közlemény szerint a 4iG távközlési portfóliójának és az Antenna Hungária egyesítésével lezárult az a transzformációs folyamat, amelynek eredményeként

a 4iG informatikai rendszerintegrátor vállalatból széleskörű, távközlési és informatikai szolgáltatásokat nyújtó, nemzetközi infokommunikációs vállalatcsoporttá alakult.

A távközlési vállalatcsoport integrációjának most kezdődő szakaszában a cégcsoporthoz frissen csatlakozó, jelentős iparági tapasztalatokkal rendelkező vezetők feladata az üzleti folyamatok összehangolása, a működési szinergiák kihasználásával az eredményesség javítása, illetve a közös fejlődési stratégia meghatározása lesz.

A távközlési vállalatcsoport irányításában szétválik az elnöki és vezérigazgatói pozíció, az Antenna Hungária igazgatóságának elnöke Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója, operatív vezetője pedig Király István lesz. A szakembertől a 4iG igazgatósága a távközlési csoport globális stratégiájának és üzleti folyamatainak kialakítását, illetve a távközlési vállalatcsoport hatékony működtetését várja.

Király István a hazai távközlési piac egyik legnagyobb vezetői tapasztalattal és mély iparági szakismerettel rendelkező menedzsere, aki az elmúlt három évtizedben a Pannon GSM, a Magyar Telekom és T-Systems, valamint a Vodafone magyarországi felsővezetői pozícióit töltötte be. Négy, a magyar ICT piacon lezajlott, nagy léptékű fúzió levezénylésében és az azokat követő integrációban is kiemelt szerepet játszott. A szakember vezérigazgatóként július 1-től veszi át az Antenna Hungária irányítását, április 19-től pedig ideiglenesen a DIGI csoport ügyvezető igazgatója lesz.

Az Antenna Hungária átalakításában és szolgáltatásainak fejlesztésében 2018 óta jelentős szerepet betöltő Sárecz Zsolt leköszön a társaság éléről, a 4iG elnöki tanácsadójaként azonban továbbra is támogatja a távközlési csoport fejlődését. A július 1-ig tartó átmeneti időszakban az Antenna Hungária irányítását Linczényi Aladin, a 4iG igazgatósági tagja veszi át, munkáját pedig vezérigazgató-helyettesként a DIGI csoporttól visszatérő Papp-Gerlei Gyöngyvér támogatja.

Teljesen átalakul a DIGI szervezeti felépítése és megújul vezetése is. Az új menedzsment elsődleges feladata a DIGI szolgáltatási stratégiájának és portfóliójának, valamint pénzügyi és beruházási terveinek megalkotása lesz, amely mellett a vállalat márkaváltásának levezénylése is kiemelt feladatot jelent. A DIGI technológiai igazgatói pozíciójára Dévényi Istvánt május 1-től nevezték ki. A szakember több, mint 30 éves vezetői múlttal rendelkezik, szakmai tapasztalatait a Magyar Telekom csoport vállalatainál szerezte. Sikeres üzemeltetési vezetőként felelt a fix, mobil és kábeltelevíziós üzletágak üzemeltetési területeinek integrációjáért, illetve az összeolvadó vállalatok IT infrastruktúrájának egységesítéséért. Közvetlen tapasztalatokat szerzett a virtualizált hálózati funkciók és az outsource szerződésben történő üzemeltetés területén.

A DIGI új pénzügyi és beszerzési igazgatója, Gurbán Sándor korábban nemzetközi tanácsadó cégeknél (Ernst&Young, BDO, Sofidel, EY) építette karrierjét. A DIGI Magyarország értékesítési és marketing igazgatója Éberling Judit lesz. 25 éves marketing és értékesítési, valamint több mint 20 éves vezetői tapasztalatát a magyar ICT piac meghatározó szereplőinél (Alcatel, Invitel, Telenor, Magyar Telekom, Vodafone) szerezte. A telekommunikáció mellett a járműipar, a pénzügy és energetika terén szerzett több évtizedes nemzetközi tapasztalatot Baltay Kristóf, a DIGI új HR és logisztikai igazgatója. Az Avaya, a General Electric, az Erste AG, a Lear Corp., a Develor és a ChatBoss szakirányú vezetőjeként Észak-Amerikában, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában is dolgozott.

A 4iG részvénye egyelőre stagnál a kereskedésben.

