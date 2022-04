Jeff Bezos is beleszólt a Twitter-sztoriba, de aztán gyorsan meggondolta magát

A Twitter Elon Musk általi megvásárlására - stílusosan egy tweettel - reagált többek között az Amazon korábbi cégvezérére, Jeff Bezos is. A világ második leggazdagabb embere azt a kérdést vetette fel, hogy

vajon ezzel a lépéssel befolyást szerezhet a kínai állam a közösségi médiaplatformban?

Ez az összeesküvés-elmélet a New York Times riporterének, Mike Forsythe-nak a tollából származik, és azokon a körülményeken alapul, hogy a Tesla nagymértékben támaszkodik a kínai akkumulátorgyártókra, illetve hogy Kína az autógyártó második legnagyobb piaca volt 2021-ben az USA után.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T

Ahogy az várható volt, Musk követői azonnal rászálltak a megjegyzésre és "támadásba lendültek" Bezos és az Amazon ellen, a vonatkozó tweeteket (persze a teljesség igénye nélkül) ez a cikk gyűjtötte össze. Rövidesen pedig jött a pálfordulás a volt Amazon-vezér részéről, egy újabb tweet formájában, amiben saját felvetésére válaszolt a guru:

My own answer to this question is probably not. The more likely outcome in this regard is complexity in China for Tesla, rather than censorship at Twitter.