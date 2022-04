Budapest: romló növekedési kilátások, magas infláció – megroppantak a részvénypiacok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Budapest Alapkezelő írását olvashatják:

"Ha megnyitják a pénzcsapokat, akkor venni kell a részvényeket, tartja a befektetői mondás. A nagy jegybankok (FED, EKB) viszont éppen elzárni készülnek a likviditást, olyannyira, hogy a „héjább” FED-tagok már a 75 bázispontos emelést is indokoltnak tartanák a soron következő májusi kamatdöntő ülésükön, de az 50 bázispont - ahogy Jerome Powel fogalmazott -, már az „asztalon van”.

Tény, hogy nehéz helyzetbe manőverezték magukat a jegybankok. A FED elnöke egy évvel ezelőtt még az infláció átmenti jellege mellett érvelt, így nem csoda, hogy most kénytelenek gyorsított ütemben rohanni a piaci folyamatok után. Az amerikai munkaerőpiac továbbra is feszített, a bérinfláció gyorsul és az orosz-ukrán háború okozta nyersanyagár-emelkedés újabb lökést adott a 40 éves csúcsra ugró inflációnak, de ennél is aggasztóbb az várakozások emelkedése. A FED lépéskényszerben van, gyorsítania kell a likviditás visszavonását (kamatemelés, mérlegfőösszeg szűkítés – QT). Mindezt egy olyan makrogazdasági környezetben, amikor a gopolitikai kockázatok és a Kínában váratlanul újra berobbanó járványhelyzet miatt elrendelt lezárások amúgy is gyengítik a gazdasági növekedést. Sőt, mind a háborúnak, mind a kínai lezárásoknak a kínálat beszűkülése miatt további árfelhajtó hatásával lehet számolni.

Kérdés, hogy a jegybankoknak sikerül-e a (mélyebb) recessziót elkerülve gyorsított ütemben szigorítani a pénzügyi kondíciókon? Ez elmúlt időszakban nőtt annak esélye, hogy a monetáris politika csak komolyabb növekedési áldozatok árán lesz képes a kívánatos cél közelébe szorítani az inflációt, és ezt a szemléletváltást láttuk lecsapódni az április végi tőzsdei korrekció mélységében is: az eladás széleskörű volt, minden piaci szegmenst érintett. A korábbi jó taktikák, mint a kisebb esések megvétele, a beszállás a mélypontokon („buy the dip”) vagy a szektorok közötti rotáció ezúttal nem működtek.

A kötvényhozamok év eleje óta emelkednek, a részvénypiacok gyengélkednek. Az eddig publikált első negyedéves gyorsjelentésekben is markánsan megjelent az áremelkedés problémája. A vállalatok elsősorban a beszállítói és a bérköltség oldalon számoltak be jelentős nyomásról, így csak néhány cégnek sikerült az elemzői várakozásokat meghaladó meggyőző profit-margin bővülést elérni és egyúttal tartani az optimista előrejelzéseket.

A makrogazdasági és vállalati fundamentális kilátások romlottak, a növekedési kockázatok erősödtek, az orosz-ukrán háború kimenetele bizonytalan. A gyengülő makrokörnyezetben és a borús befektetői hangulatban nehéz érveket felsorakoztatni a részvénybeszállás mellett. Az áprilisi korrekció akár egy medvepiac kezdetét is jelentheti, de rövidtávon a túladottság és az extrém pesszimizmus megalapozhat egy visszapattanást, „relief-rally”-t. A korábbi nullához közeli kitettségről taktikai jelleggel indokolt lehet részvénykitettséget vállalni, de hangsúlyozva, hogy a világgazdasági kilátások tovább romolhatnak, ezért célszerű óvatos portfóliót tartani. A növekedési félelmek vagy a geopolitikai kockázatok felerősödése idővel felpuhíthatja a jegybanki politika szigorításának retorikáját, ezért célszerű lehet a fejlett piaci kötvénykitettség tartása is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.