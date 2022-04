Most jött el a magyar kötvénybefektetések ideje? A hazai profik kiterítették lapjaikat

A legfontosabb kérdés jelenleg az, hogy sikerül-e az inflációt anélkül megfékezniük a nagy jegybankoknak, hogy recesszióba taszítanák a gazdaságokat – írják legfrissebb ajánlóikban a magyar portfóliómenedzserek. A havi portfólió-ajánlókban a szakértők továbbra is kockázatosnak tartják a részvénybefektetéseket, a magyar kötvényekben viszont most látnak beszállási potenciált.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az április helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, Raiffeisen Alapkezelő.

Borús kilátások, kockázatos jegybanki lépések

Mostani portfólió-ajánlóikban a magyar vagyonkezelők szinte kivétel nélkül a nagy jegybankok lépését nevezték meg az egyik legnagyobb kockázatnak. Ahogyan azt többen is írják, a legfontosabb kérdés jelenleg az, hogy sikerül-e az inflációt anélkül megfékezniük a nagy jegybankoknak (élükön a Feddel), hogy recesszióba taszítanák a gazdaságokat.

Ez elmúlt időszakban nőtt annak esélye, hogy a monetáris politika csak komolyabb növekedési áldozatok árán lesz képes a kívánatos cél közelébe szorítani az inflációt, és ezt a szemléletváltást láttuk lecsapódni az április végi tőzsdei korrekció mélységében is: az eladás széleskörű volt, minden piaci szegmenst érintett – fejti ki az egyik portfóliómenedzser.

Ez a piaci környezet és hangulat pedig nem kedvez a részvényeknek, a Portfolio-nak küldött összefoglalókban például az is szerepel, hogy makrogazdasági és vállalati fundamentális kilátások romlottak, a növekedési kockázatok erősödtek, az orosz-ukrán háború kimenetele bizonytalan. Ebben a gyengülő makrokörnyezetben és a borús befektetői hangulatban nehéz érveket felsorakoztatni a részvénybeszállás mellett.

Márt csak azért sem, mivel nagyon valószínű, hogy ezúttal a Fed nem menti meg a részvénypiacokat, mivel úgy tűnik, hogy a részvénypiaci érdek önmagában kevésbé fontos jelenleg a monetáris döntések során, szemben az egyéb „érintettek” széles körének érdekeivel.

A kötvénypiacok sem unatkoztak áprilisban: a fejlett piaci kötvényhozamok emelkedése áprilisban folytatódott, ráadásul további hozamemelkedés várható. Ezt csak az tudhatná megakasztani, ha a fejlett országok recesszióba süllyednének. A magyar kötvényhozamok esetében azonban az érdemi emelkedés véget érhetett, különösen akkor, ha a költségvetési kiigazítás megfelelő mértékű és minőségű lesz.

Előretörtek a kötvénybefektetések

A portfólió-ajánlók keretében a portfóliómenedzserek most is inkább a biztonságra törekedtek, áprilisban azonban nem a pénzpiaci eszközök, hanem a kötvénybefektetések súlya ugrott meg, ezeken belül is a hazai kötvények voltak népszerűek. A többi eszközosztály közül egyedül az alternatív befektetések kaptak még enyhe felülsúlyt.

A mintaportfóliókon belül a legnagyobb fiktív kitettséget ismét a pénzpiaci eszközök kaparintották meg maguknak, a fejlett piaci részvények őrzik a második helyüket, a hazai kötvények pedig előretörtek a harmadik helyre:

Áprilisban leginkább a részvények súlya esett vissza a modellportfólióban, emellett a pénzpiaci eszközök szerepe is enyhén csökkent. Nőtt viszont a kötvénybefektetések részaránya, legutóbb 2020 novemberében volt hasonló szinteken:

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Getty Images